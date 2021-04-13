محمد بن راشد: الإمارات مستعدة 100 ٪ لـ«إكسبو» أكبر حدث ثقافي في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستعدة بنسبة 100% لاستضافة إكسبو 2020 دبي، أكبر حدث ثقافي في العالم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ضمن الاستعدادات لإكسبو دبي 2020.. أنهى 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية تمريناً استراتيجياً مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر المقبل، ونستطيع القول إن دولة الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي في العالم».

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