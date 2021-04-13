محمد بن راشد: الإمارات مستعدة %100 لاستضافة «إكسبو دبي»

المصدر: دبي- البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستعدة بنسبة 100% لاستضافة إكسبو 2020 دبي، أكبر حدث ثقافي في العالم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ضمن الاستعدادات لإكسبو دبي 2020.. أنهى 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية تمريناً استراتيجياً مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر القادم... ونستطيع القول إن دولة الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي في العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز