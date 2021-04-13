«إكسبو دبي»..احتفالية تاريخية بتوقيع الإمارات

المصدر: دبي – بشار باغ

تتكاتف جهود جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة بروح الفريق الواحد لإبهار العالم في «إكسبو 2020 دبي» وتنظيم نسخة استثنائية لن تنساها البشرية من معارض إكسبو الدولية.

وتمتد استعدادات الاستضافة على مستويات متعددة لا تقتصر على موقع الحدث بل تشمل كافة المجالات والقطاعات المرتبطة بالحدث، وبفضل التنسيق والتعاون الوثيق بين كافة الجهات في الدولة بالتوازي مع التعاون مع القطاع الخاص، سيخرج إكسبو دبي إلى العالم كاحتفالية تاريخية فريدة من نوعها بتوقيع الإمارات.

وسيحتفي «إكسبو 2020 دبي» بما تم تحقيقها من إنجازات حضارية مبهرة خلال الخمسين عاماً الماضية منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات، كما سوف يكون الحدث منصة لتعزيز ريادة الدولة في كافة المجالات خلال السنوات الخمسين المقبلة، وستعرف العالم خلال الحدث على ثقافة التسامح التي تتبناها الإمارات باعتبارها فلسفة للحياة ونهج للانفتاح والتعاون والإخاء.

يشكل إكسبو منارة ترسم ملامح عالم جديد لما بعد «كوفيد 19»، وسوف يساهم الحدث، في ظل اتساع قاعدة المشاركين الدوليين وتنوع القطاعات والمجالات التي يركزون عليها، في استشراف مستقبل كافة القطاعات الحيوية بما يواكب المستجدات الراهنة ويساعد على وضع خارطة طريق لمواجهة أية أزمات قد يشهدها العالم مستقبلاً من خلال إلهام حلول جديدة ومشوّقة لتحديات العالم الأكثر إلحاحاً.

وينطلق الحدث من قناعة راسخة بأن الإنسانية بحاجة إلى العمل المشترك، لتذكّر ما يوحدّنا وللاحتفاء بروحنا الإنسانية واستقاء الإلهام من أبرز نماذج العمل المشترك والإبداع والتعاون من جميع أنحاء العالم، وسيتم الترحيب بعالم أكثر مرونة وتضامناً خلال العام المقبل بعد تجاوز الجميع هذه الأوقات الصعبة.

ويؤكد شعار «إكسبو» وهو: «تواصل العقول وصنع المستقبل» أن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما إلا بالاستثمار في قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق جديدة وفريدة، لذا سيكون الحدث تجربة فريدة لا تنسى واحتفالاً لمدة ستة أشهر بالروح الإنسانية التي ستُلهِم الجميع للتعاون من أجل بناء غد مشرق، وسيشكل فرصة لإنشاء الروابط وتجديدها وبحث الأفكار ووضع الحلول.

وبفضل الكفاءة العالية التي تعاملت بها دبي والإمارات مع تداعيات الجائحة، تواصل العمل على مختلف المحاور المرتبطة بالحدث بالتزامن مع الالتزام التام الذي أبداه المشاركون الدوليون لإنجاح إكسبو دبي، وباتت ملامح المرافق الرئيسية للموقع مكتملة وجاهزة فيما تواصل الدول المشاركة استكمال بناء أجنحتها والتحضير لأجنداتها المتنوعة خلال الحدث.

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