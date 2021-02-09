طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطبا مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً.
- الثلاثاء:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً،.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س،.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
-الأربعاء:.
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
- الخميس
الطقس: ضباب و ضباب خفيف صباحاً على أغلب المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
-الجمعة
الطقس: ضباب و ضباب خفيف صباحاً على أغلب المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- السبت
الطقس: ضباب و ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.