علوي الشيخ: معدلات الشفاء من كورونا لدينا من الأعلى عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور علوي الشيخ نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي في حديثه لقناة CNBC ونشر عبر حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في «تويتر» أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا تعتبر من الأعلى عالمياً حيث تصل لأكثر من 99.5%، وبين أن النهج في التعامل مع «كوفيد-19» قائم على العلم، وتحقيق التوازن بين سلامة المجتمع والحفاظ على الاقتصاد.

وأضاف:«منذ شهرين، بدأنا باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المتغيرات ونظامنا الصحي قادر على التعامل مع هذه الجائحة».

وتابع نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي:«الاجراءات الجديدة والتدابير الإضافية الخاصة بـ«كوفيد-19» مستندة على المؤشرات العلمية وليس بسبب التقارير الإعلامية الأجنبية، ولا صحة لشائعة نقص الأسرة في المستشفيات، ونفتخر أن معدلات الشفاء لدينا من أعلى المعدلات في العالم، حيث تصل إلى أكثر من 99.5%».

وبين الدكتور علوي الشيخ أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ضمن أوائل الدول التي بدأت بحملات التطعيم، وهناك حالياً في دبي 3 لقاحات متوفرة وأكثر من 120 مركزاً للتطعيم.

وأكد نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي أن الهيئة مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الإحترازية وتواصل حملات التطعيم بشكل متسارع.

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