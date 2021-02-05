«صحة دبي» توقف خدمة فحص «كوفيد 19» بمركز البرشاء الصحي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إيقاف تسجيل مواعيد فحص «كوفيد 19» بمركز البرشاء الصحي، وتوجيه المتعاملين إلى المراكز المعنية بهذا الخصوص.

وكانت الهيئة قد حددت في وقت سابق عدداً من المراكز لإجراء فحص «كوفيد 19» وهي: «مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، ومركز الليسيلي الصحي، وهي مراكز تتطلب موعداً مسبقاً من خلال مركز الاتصال الموحد لهيئة الصحة بدبي 800342 أو من خلال تطبيق الهيئة DHA».

كما حددت الهيئة مجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا «1»، لإجراء فحوصات «كوفيد 19» من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً طوال أيام الأسبوع إضافة إلى نادي النصر من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً من الأحد إلى الخميس.

كما تقدم هيئة الصحة بدبي خدمة فحص «كوفيد 19» بدون موعد مسبق في منصاتها بمركز مول الإمارات، ومركز سيتي سنتر ديرة من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 5:00 مساءً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساء.

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