عامر شريف: دبي اتخذت مبكراً خطوات سريعة وفعالة للحفاظ على سلامة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور عامر شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي في حديثه لقناة «الشرق نيوز» أن إمارة دبي اتخذت مبكراً خطوات سريعة وفعالة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتم إنشاء مركز التحكم والسيطرة الذي يعتمد على البيانات والعلوم ويوحد مختلف الجهود في دبي ويضع الاستراتيجيات للتصدي لجائحة «كوفيد-19».

وأضاف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي أنه بفضل التدابير الجديدة وتعاون المجتمع، نحن الآن في موقع أفضل لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الصحة والسلامة واستمرارية مختلف مناحي الحياة، مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية إلى جانب حملات التطعيم الشاملة سندخل مرحلة جديدة ستساعدنا في التعافي.

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