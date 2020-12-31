سماء الإمارات تتلألأ بفعاليات «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: أبوظبي- البيان

في إطار الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وحملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، تتلألأ سماء دولة الإمارات بمجموعة متنوعة من الفعاليات، وأطول احتفالات للألعاب النارية في ليلة رأس السنة مع استقبال العام الجديد.

وأعلنت إمارات الدولة عن سلسلة من الفعاليات والعروض السياحية والترفيهية، احتفالاً بأجمل شتاء في العالم، الذي تتميز به الدولة في هذا الموسم من كل سنة.

ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت دولة الإمارات أن تكون من أولى الدول، التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة، التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.

وستقام احتفالات استقبال العام الجديد مع تطبيق كل إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد 19»، مع الحرص على توزع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة، تجنباً للتزاحم، وحفاظاً على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حملة «أجمل شتاء في العالم» تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات لهذا العام، حيث تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين بالدولة إلى إعادة اكتشاف تفرد وجمال المقاصد السياحية بالدولة وتنوعها وامتدادها على كل إمارات الدولة.

وتابع بالقول: «تعد السياحة الداخلية من أهم ركائز قطاع السياحة الوطني، وتمثل ما يزيد على 17% من إجمالي الحركة السياحية بالدولة، ونهدف إلى زيادة حجم السياحة الداخلية، والمساهمة في النهوض والنمو السياحي، ويظهر ذلك جلياً في معدلات عدد نزلاء المنشآت الفندقية على مستوى الدولة من المواطنين، خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، حيث زادت الأعداد المسجلة أعداد الأشهر نفسها من عام 2019».

ودعماً للسياحة الداخلية وبالتنسيق بين وزار الاقتصاد والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وبالشراكة مع كل الهيئات السياحية المحلية، يتم الترويج للسياحة الداخلية على كل المستويات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رواد التواصل الاجتماعي الإماراتيين، وكذلك رواد التواصل الاجتماعي من خارج الدولة مثل ستيف هارفي وناس ديلي، كما تم إطلاق تحدي أجمل شتاء في العالم بالشراكة مع شركة دو للاتصالات، والتي لاقت تفاعلاً غير مسبوق من كل شرائح المجتمع الإماراتي.

وفي هذا الإطار أعلنت إمارات الدولة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية لليلة رأس السنة، وفي إطار حملة «أجمل شتاء في العالم».

أبوظبي

تستضيف أبوظبي إلى جانب الاحتفالات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بالشراكة مع شركة ميرال عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة، من ضمنها عرض مبهر للألعاب النارية، يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسيين لموسوعة «غينيس». كما سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حية، تؤديها فرق محلية وعالمية. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف جزيرة المارية احتفالات متميزة برأس السنة تنظمها شركة مبادلة.

دبي

وفي دبي، أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري أن إمارة دبي ستواصل تألقها مع انطلاق العام الجديد وفعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم»، حيث يمكن للجميع استقبال عام 2021 برفقة الأسرة والأحباء مع الاحتفالات المختلفة المميزة، التي تقدّمها الإمارة، مع الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع.

الشارقة

وفي الشارقة، أفادت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بأن أبرز فعاليات رأس السنة الميلادية ستنطلق من خورفكان، حيث يستضيف مدرج خورفكان حفلاً غنائياً، هو الأول من نوعه على صعيد الفعاليات الفنية، يحييه اثنان من ألمع نجوم الغناء العربي، هما الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة المصرية أنغام.

عجمان

وأعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، أنها ستنظم مجموعة من عروض الألعاب النارية اليوم الخميس (ليلة رأس السنة)، بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد، حيث صُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مبهرة ستنطلق من منصتين، الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان، تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي- الزورا تنظمها شركة الزورا للتطوير العقاري، ويمكن لعموم الجمهور مشاهدتها من مارينا 1.

رأس الخيمة

وذكرت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الإمارة تتهيأ لاستقبال العام الجديد بواحد من أكبر عروض الألعاب النارية على مستوى العالم. وتشمل العروض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية التي ستنير شواطئ جزيرة المرجان الممتدة لمسافة 4 كيلو مترات على أنغام عروض موسيقية آسرة، تستمر لمدة 10 دقائق ترحيباً بالعام الجديد.

الفجيرة

وأعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أن الإمارة ستشهد عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة في موقعين، هما كورنيش الفجيرة، وكورنيش دبا الفجيرة.

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