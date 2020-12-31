تلفزيون دبي يواكب احتفالات العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

في إطار سعيه الدائم وحرصه المتواصل على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات التي تقام في دبي وباقي إمارات الدولة، أعلن تلفزيون دبي عن نقله المباشر والحصري لاحتفالات العام الجديد 2021، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة في إمارة دبي، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة، وعدد من العواصم والمدن العالمية.

وابتداءً من مساء ليلة (الخميس 31 ديسمبر)، الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات الساعة: 16:00 بتوقيت غرينتش، سيتابع الجمهور البث المشترك لتلفزيون دبي وقناة سما دبي، لغاية صباح (الجمعة 01 يناير) الساعة: 01:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، في الوقت الذي ستقوم قناة دبي ون الناطقة باللغة الإنجليزية وقناة دبي الرياضية، وإذاعة دبي، بالانضمام للنقل المشترك مع تلفزيون دبي وقناة سما دبي، ابتداءً من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات.

نقل مباشر

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن تلفزيون دبي سيوفّر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية، حيث سيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات في نقل هذا الحدث العالمي عبر إرسال خاص وفّره تلفزيون دبي، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، وذلك من خلال جهود ما يزيد على 250 موظفاً، باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية لرصد كل تفاصيل هذا الحدث المهم، في الوقت الذي سيتم نقل احتفالات برج خليفة من خلال 3 عربات نقل و20 كاميرا تلفزيونية، و3 طائرات مسيّرة «درون»، بالإضافة إلى طائرة عامودية، و7 كاميرات، وعدد من عربات النقل التلفزيوني في أماكن متفرقة من دبي ومختلف إمارات الدولة.

ولفت إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، سيقوم بتقديم خدمة جديدة تتمثل في نقل وقائع احتفالات وعروض الألعاب النارية الضخمة احتفالاً برأس السنة في منطقة برج خليفة، إلى جانب الاحتفالات في برج بارك، ذي بوينت، أتلانتس، القرية العالمية، خورفكان، والتي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وليشارك العالم احتفالاته التي ستبدأ من عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، إلى جانب احتفالات العاصمة أبوظبي، وإمارة رأس الخيمة، وخورفكان، وعروض الألعاب النارية في مختلف إمارات الدولة، وليشاهد العالم الاحتفالات المبهرة التي ستسطع في سماء لؤلؤة الخليج، دبي، وليكون العالم في عده التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات.

نخبة الضيوف والنجوم

بدورها أشارت سارة الجرمن، مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، إلى أن تلفزيون دبي سيوسّع تغطيته لاحتفالات هذا العام، وذلك من خلال البث المباشر من استوديوهاته الخاصة من موقع الحدث، حيث سيقوم بمواكبة الاحتفالات من الاستوديو الخاص في منطقة «برج بارك»، مساء (31 ديسمبر) ابتداءً من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، مع وسام بريدي وريم السعيدي، بحضور الفنان سيف نبيل، فيما سيتم بث حوارات خاصة وفقرات مباشرة من خورفكان مع الفنانين: حسين الجسمي وأنغام، في الوقت الذي ستقدم مجموعة من المذيعين والمراسلين الميدانيين: لميس بن حافظ، يوسف عبد الباري، سالي سعيد، عدداً من التقارير المباشرة من أماكن متعددة في إمارة دبي، كما سيتابع الجمهور بعد منتصف الليل، احتفالات مختلف إمارات الدولة بالعام الجديد في بث مشترك مع كل قنوات تلفزيون دبي المتعددة، إلى جانب تقارير فنية خاصة حول أهم الأحداث الفنية خلال العام 2020، ومعايدات مجموعة من النجوم العرب من خلال برنامج «The Insider بالعربي»، بالإضافة على تقرير موسّع حول استعدادات تلفزيون دبي وكواليس التحضير لفرق العمل بهذه المناسبة.

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