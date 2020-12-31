عروض مبهرة للألعاب النارية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة الفعاليات التي ستشهدها أبوظبي ليلة رأس السنة احتفالاً باستقبال العام الجديد 2021، والتي تشمل عروضاً مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة، اليوم الموافق 31 ديسمبر.

والتزاماً بالجهود الرائدة التي تقودها الإمارة في تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة «كوفيد 19»، سيتمكن المواطنون والمقيمون والزوار من الاحتفال باستقبال العام الجديد والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق انستغرام. كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية الحية في جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.

كما تستضيف أبوظبي إلى جانب الاحتفالات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالشراكة مع شركة ميرال عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة، من ضمنها عرض مبهر للألعاب النارية يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسيين لموسوعة غينيس، كما سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية، إضافة إلى ذلك، تستضيف جزيرة المارية احتفالات متميزة احتفاءً برأس السنة التي تنظمها شركة مبادلة سنوياً.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بالنسبة للعديد من المؤسسات والجهات التي واجهت مجموعة من التحديات، والأهم من ذلك أنها أعطتنا فرصة للابتكار وتقديم نماذج وحلول إبداعية لمواجهتها. وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة على حركة التنقل إلاّ أنّ مجتمع إمارة أبوظبي والشركاء من أصحاب المصلحة قدموا مثالاً رائعاً على التعاون والالتزام والابتكار مما ساهم في تجاوزنا لكل العقبات بنجاح وبشكل استثنائي. ومع اقترابنا من العام الجديد، نحن متفائلون بالمستقبل، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات جنباً إلى جنب مع مجتمعنا وشركائنا.. متمنين أن يكون عاماً جديداً ورائعاً للجميع من حول العالم».

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