استعدادات مكثفة لموسم دراسي آمن بمدارس الدولة

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

انطلقت الاستعدادات المكثفة مبكراً في الدولة، لاستقبال العام الدراسي الجديد (2021 - 2022)، بهدف تأمين سلامة الطلبة، وجميع أعضاء القطاع التدريسي، ووفق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تضمن العودة الآمنة إلى المدارس، ودعم جهود الحملة الوطنية للتطعيم.

ودعت وزارة التربية والتعليم جميع من هم أعمارهم 16 عاماً فما فوق إلى المسارعة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، بما يشمل الطلبة والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، مؤكدة أن اللقاح شرط إلزامي لدخول المنشآت التعليمية.

وكشفت مؤسسة «تاكسي دبي» عن توسع ملحوظ في مجال النقل المدرسي، من حيث عدد الحافلات المدرسية، حيث بلغ الإجمالي 440 حافلة، وهو ما يهدف إلى توفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلبة.

وكشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن السياسات المحدثة للإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس، والتي تشمل إعادة فتح مناطق اللعب المخصصة، واستئناف خدمات ردهات الطعام، إلى جانب برامج التربية الرياضية والأنشطة اللاصفيّة، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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