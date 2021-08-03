«التربية» تدعو الطلبة الذين تزيد أعمارهم على 16 إلى أخذ اللقاح

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

دعت وزارة التربية والتعليم جميع الطلبة الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً فما فوق إلى المسارعة في الحصول على لقاح فيروس «كوفيد 19» كورونا، حيث أصبح اللقاح شرطاً إلزامياً لدخول جميع المنشآت التعليمية بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومراكز التدريب وغيرها.

وأوضحت الوزارة أنه استعداداً لاستقبال العام الدراسي 2021 ـ 2022 بات الحصول على اللقاح شرطاً أساسياً وإلزامياً لدخول المنشآت التعليمية لمن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، وتدعو الوزارة جميع رواد المنشآت التعليمية من الطلبة (16 سنة فما فوق) والكادر التعليمي والكادر الإداري والخدمات المساندة، وأولياء أمور الطلبة وغيرهم إلى أخذ اللقاح، ولا ينطبق الأمر على الحاصلين على شهادة استثناء من أخذ اللقاح من الجهات الصحية المعتمدة في الدولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها الوزارة استعداداً للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة أنها سوف تتخذ كل التدابير اللازمة، وتطبيق أعلى المعايير، بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

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