المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أعلنت حكومة الإمارات منح تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات.

وقالت معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لـ«البيان»، إن قرار منح «الإقامة الذهبية» لأوائل الثانوية العامة من المقيمين وأسرهم نابع من رؤية مستقبلية عميقة تدرك القيادة أهميتها ومردودها المجتمعي والاقتصادي والتنموي والمعرفي الكبير على الوطن والمواطن والمقيم على أرض الدولة، ويهدف لدعم الكفاءات الاستثنائية التي تقيم على أرض الإمارات.

من جانبهم أعرب أوائل الطلبة المقيمون عن بالغ سعادتهم، بمنحهم الإقامة الذهبية، مؤكدين أن هذا الامتياز، وسام شرف على صدورهم، وأنهم سيكونون دائماً في خدمة الإمارات وفاءً لها ولرعايتها الكريمة لهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



حكومة الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية وأسرهم جميلة المهيري لـ"البيان": قرار منح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية يدعم الكفاءات الاستثنائية للطلبة محمد المري: الإمارات تواصل نهج الاستثمار في الموهوبين

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز