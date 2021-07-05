جميلة المهيري لـ"البيان": قرار منح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية يدعم الكفاءات الاستثنائية للطلبة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكدت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن قرار منح الإقامة "الذهبية" لأوائل الثانوية العامة من المقيمين وأسرهم، نابع من رؤية مستقبلية عميقة تدرك القيادة أهميتها ومردودها المجتمعي والاقتصادي والتنموي والمعرفي الكبير على الوطن والمواطن والمقيم على أرض الدولة، ويهدف لدعم الكفاءات الاستثنائية التي تقيم على أرض الإمارات، إذ تسخر الدولة وفقا لرؤية القيادة الرشيدة إمكانياتها وتوجه مبادراتها للاستثمار في الإنسان وتطوره.



وقالت إن دعم الطلبة الأوائل وتوفير المناخ الإيجابي والتسهيلات المحفزة لهم سيساهم في بناء نهضة دولة الإمارات، حيث جميعنا نعيش في وطن أسس على قيم الأخوة والتعايش والعطاء.



ولفتت إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" منذ أن أطلق نظام الإقامة "الذهبية" جاءت لترسيخ سعي دولة الإمارات الحثيث لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية حيث تعتبر الامارات أرض المواهب والفرص.

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