محمد المري: الإمارات تواصل نهج الاستثمار في الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مستمرة في نهجها لمواصلة تعزيز جهودها الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وتقديم كافة الدعم للموهوبين، والاستثمار فيهم، وخاصة المتفوقين منهم، وإن قرار منح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم، يعكس القيم الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، التي تواصل جهودها لتوفير الحياة الكريمة للجميع، والحرص على تفعيل مشاركتهم في مسيرة البناء والازدهار، التي تشهدها الدولة.

مؤكداً أن هذا القرار سيمكن الطلبة المتفوقين من الاستقرار مع أسرهم، واستكمال دراساتهم العليا على أرض هذه الدولة الطيبة، التي احتضنت الجميع، وباتت حلماً للكثيرين للعيش فيها.

وأكد اللواء محمد المري، أن إقامة دبي على أتم الاستعداد لتنفيذ القرار، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وتقديم كافة التسهيلات التي تصب في مصلحة الجميع.

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