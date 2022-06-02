وفاة طالبين وإصابة 3 بحادث أثناء توجههم لمدرستهم بالشارقة

المصدر: متابعة – عائشة الكعبي ، عصام الدين عوض

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روى أحمد البستكي نائب المدير العام للعمليات المدرسية بمدارس الإمارات الوطنية لـ«البيان» تفاصيل وفاة الطالبين علي ناصر علي الحافري الكتبي من الصف السادس، ومحمد سيف علي الحافري الكتبي من الصف الرابع، وإصابة 3 آخرين، لافتاً إلى أن المدارس الوطنية فقدت اثنين من أبنائها الطلبة المتميزين والنجيبين بشهادة معلميهما وإدارة المدرسة إثر تعرضهما لحادث أليم أودى بحياتهما أثناء قدومهما للمدرسة، ما ترك حزناً عميقاً خيّم على الهيئتين التعليمية والإدارية وعلى الطلبة، ليس فقط في مجمع مدارس الشارقة، بل كل المدارس الوطنية بكافة أفرعها، وأن المصاب جلل والحزن عميق، ولكن لا راد لقضاء الله، متمنياً من الله العلي القدير أن يربط على قلوب أسرهم ويرزقهم الصبر الجميل.

عمليات

وأضاف: «إن العمليات المدرسية بمدارس الإمارات الوطنية وإدارة المدرسة تابعت الحادث أولاً بأول، ومن خلال أخذ الغياب والحضور والاتصال بذويهم تبين أن الطالبين المتوفيين والطلبة الـ 3 الآخرين المصابين تعرضوا لحادث سير أليم في حدود الثامنة والنصف صباحاً بحسب ما أوضحت أسرهم، حيث كانوا يستقلون مركبة خاصة بذويهم في اتجاههم للمدرسة، فتم نقلهم إلى مستشفى الذيد بواسطة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج المناسب».

اطمئنان ومواساة

وأوضح البستكي أن إدارة العمليات التربوية عندما علمت بالحادث تم إرسال وفد إلى مستشفى الذيد للوقوف على حالة الطلبة وللاطمئنان عليهم ومواساة أسرهم، كما كانت هناك متابعة مستمرة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وشرطة الشارقة، مبيناً أن إدارة المدرسة وجهت كافة العاملين والطلبة بإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الظهر على الطالبين فقيدي المدرسة، ما يعد لفتة مهمة من الإدارة، لافتاً إلى أن حالة الطلبة المصابين مستقرة بحسب ما أعلمتنا إدارة المستشفى، ومازالوا يتلقون العلاج والعناية المكثفة حتى الآن، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

تعزية

ونعت مدارس الإمارات الوطنية ببالغ الحزن والأسى الطالبين اللذين انتقلا إلى جوار ربهما.

وقالت، في بيان لها: «على إثر هذا المصاب، تقدمت أسرة مدارس الإمارات الوطنية لعائلة الطالبين بالتعزية، داعيةً المولى عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان».

وتابعت: «كما ندعو الله بالشفاء العاجل للطلبة خليفة علي سالم الزحمي من الصف الخامس، والطالبة علياء ناصر علي الحافري الكتبي من الصف الأول، والطالبة موزة ناصر علي الحافري الكتبي من رياض الأطفال لإصابتهم في هذا الحادث».

تفاصيل

من جهة أخرى روى سعيد علي حمد الحافري الكتبي، عم الطالبين المتوفيين، لـ«البيان»، تفاصيل عن الحادث، وقال: «إن حادث التصادم بين المركبة التي كان يستقلها الطلبة ومركبة أخرى وقع في صباح أمس على طريق السيجي، وإن الشرطة تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وقام الإسعاف الوطني بنقل جميع الركاب المصابين إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج».

ولفت إلى أن ابني أخويه توفيا متأثرين بإصابتهما الخطيرة، معرباً عن بالغ حزنه وخالص عزائه بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الكتبي، عم الطفلين، إن الطفل محمد هو الابن الوحيد لوالديه، حيث كانت وفاته مصاباً جللاً لأسرته، وتركت أثرها الحزين في نفوس العائلة.

وأوضح أن الطفلين يعيشان في منزل واحد وتربطهما علاقة الدم، حيث إن والدتي الطفلين علي ومحمد شقيقتان ووالديهما شقيقان أيضاً، داعياً الله أن يربط على قلوبهما بالصبر والإيمان في فقدانهما فلذات أكبادهما.

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