وفاة طالبين وإصابة 3 آخرين بحادث سير في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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توفي طالبان في مدارس الإمارات الوطنية، فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر حادث سير أليم أثناء ذهابهم إلى المدرسة في مجمع الشارقة اليوم.

ونعت مدارس الإمارات الوطنية ببالغ الحزن والأسى الطالبين علي ناصر علي الحافري الكتبي من الصف السادس، ومحمد سيف علي الحافري الكتبي من الصف الرابع، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما.

وقالت، في بيان لها: «على إثر هذا المصاب، تقدمت أسرة مدارس الإمارات الوطنية لعائلة الطالبين بالتعزية، داعيةً المولى عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان».

وتابعت: «كما ندعو الله بالشفاء العاجل للطلبة خليفة علي سالم الزحمي من الصف الخامس، والطالبة علياء ناصر علي الحافري الكتبي من الصف الأول، والطالبة موزة ناصر علي الحافري الكتبي من رياض الأطفال لإصابتهم في هذا الحادث».

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