في إنجاز هندسي يعيد رسم ملامح مستقبل الروبوتات، ابتكر باحثون روبوتاً سداسي الأرجل، مطبوعاً بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يستطيع الجري بسرعات تصل إلى 4.72 أمتار في الثانية، والسباحة تحت الماء، واجتياز السلالم والتضاريس الوعرة، من دون أن يحتوي على أي مكونات إلكترونية أو دوائر كهربائية للتحكم في حركته.

والأكثر إثارة أن هذا الروبوت، الذي طوره مهندسون في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييغو الأمريكية، مصنوع من مادة لينة واحدة، ويعتمد كلياً على الهواء المضغوط لتشغيل أرجله وتحريك جسمه، ما يجعله نموذجاً واعداً لجيل جديد من الآلات القادرة على العمل في البيئات التي تشكل تحدياً للأجهزة الإلكترونية التقليدية، مثل المناطق ذات الإشعاعات المرتفعة أو المجالات المغناطيسية القوية.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «Science Robotics»، يمثل الابتكار قفزة نوعية في عالم الروبوتات اللينة، إذ أصبح أسرع روبوت من نوعه، متجاوزاً سرعة الجيل السابق بأكثر من 100 ضعف، بفضل الاستعانة بمبدأ هندسي يعود إلى قرون مضت، وهو آلية عمل المحركات البخارية المركبة.

حجرات هوائية

بدأت رحلة تطوير الروبوت بنموذج أولي قدمه باحثون في كلية جاكوبس للهندسة بجامعة كاليفورنيا عام 2022، وكان قادراً على المشي بسرعة لا تتجاوز 4 سنتيمترات في الثانية، مستعيناً بشبكة من الحجرات الهوائية والصمامات المدمجة داخل جسمه اللين.

ورغم نجاح التجربة في إثبات إمكانية تشغيل روبوت كامل باستخدام الهواء المضغوط وحده، ظلت سرعته المحدودة تشكل عقبة أمام تطوير قدراته الحركية.

وقال ييتشن تشاي، الباحث السابق في مرحلة ما بعد الدكتوراه بمختبر الروبوتات المستوحاة من الطبيعة والتصميم في الجامعة، إن النموذج الأول أثبت الإمكانات الواعدة لهذه التقنية، لكنه كان بطيئاً للغاية، ما دفع الفريق إلى البحث عن طريقة لتجاوز هذا القيد، حتى توصل إلى حل مكّن الروبوت الجديد من تحقيق سرعة تفوق سابقه بأكثر من 100 مرة.

ولتحقيق هذه القفزة، اتجه الباحثون إلى استلهام مبدأ المحرك البخاري المركب، الذي يعتمد على تمرير البخار عبر مراحل متعددة لاستخلاص أكبر قدر ممكن من الطاقة، بدلاً من إطلاقه دفعة واحدة وإهدار جزء من قوته.

وطبق الفريق الفكرة ذاتها على الروبوت، من خلال تصميم نظام من مرحلتين يسمح للهواء المضغوط بأداء مهمتين متتاليتين؛ إذ يمر أولاً عبر حجرات صغيرة ذات ضغط مرتفع لتشغيل الصمامات، ثم ينتقل إلى حجرات أكبر ذات ضغط منخفض، حيث يساهم في تحريك الأرجل ودفع الروبوت إلى الأمام.

وأتاح هذا التصميم الاستفادة بصورة أكثر كفاءة من الطاقة المخزنة في الهواء المضغوط، وزيادة سرعة الحركة من دون الحاجة إلى إضافة محركات أو أنظمة تحكم إلكترونية معقدة.

تصميم جديد

وللتحقق من كفاءة التصميم الجديد، أخضع الباحثون الروبوت لسلسلة من الاختبارات على أسطح وتضاريس مختلفة، شملت الخرسانة والحصى والعشب والرمال ونشارة الخشب، وأظهر قدرة على الحركة فوقها جميعاً.

كما نجح في الجري نزولاً على السلالم، والسباحة في الماء، ومواصلة العمل حتى أثناء وجوده تحت الماء، في مؤشر على مرونة تصميمه وقدرته على التكيف مع بيئات تشغيل متنوعة.

وتكمن أهمية هذه القدرات في أن الروبوتات اللينة، بخلاف الآلات التقليدية ذات الهياكل الصلبة، تتمتع بمرونة أكبر في الحركة والتعامل مع الأسطح غير المستوية، فضلاً عن إمكانية تصميمها بتركيبات بسيطة وخفيفة الوزن.

ويرى الباحثون أن التحدي الهندسي الأكبر تمثل في نقل مبدأ المحركات البخارية المركبة إلى روبوت لين قادر على الجري، مع طباعة جميع مكوناته في قطعة واحدة ومن مادة واحدة، بما يتيح إنتاج روبوتات أكثر تعقيداً وقوة باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد مكتبية ومواد منخفضة التكلفة.

إمكانيات لافتة

وعلى الرغم من الإمكانات اللافتة للروبوت، لا يزال أمامه تحدٍ أساسي يتمثل في اعتماده على مصدر خارجي للهواء المضغوط، مثل ضاغط الهواء التقليدي، إذ لا يستطيع حتى الآن العمل بصورة مستقلة تماماً.

ويعمل الفريق البحثي على تطوير التصميم لتقليل استهلاك الهواء، بما يسمح مستقبلاً بتزويده بمصدر محمول للطاقة الهوائية، مثل أسطوانة صغيرة للهواء المضغوط، الأمر الذي قد يمنحه قدرة أكبر على الحركة والعمل بعيداً عن مصادر الإمداد الخارجية.

كما يخطط الباحثون لتطوير أنماط حركة أكثر تعقيداً، تتيح للروبوت تغيير اتجاهه والتحكم بصورة أفضل في مساره، إلى جانب منحه القدرة على التقاط الأشياء والتعامل معها.

سرعة قياسية

وتتجاوز أهمية هذا الابتكار مجرد تحقيق سرعة قياسية في الروبوتات اللينة، إذ يفتح المجال أمام تطوير آلات قادرة على دخول أماكن قد يتعذر على الروبوتات التقليدية العمل فيها بسبب تعرض مكوناتها الإلكترونية للتلف أو التعطل.

ويتصور الباحثون إمكانية توظيف هذه الروبوتات مستقبلاً في عمليات الاستجابة للكوارث والبحث عن الناجين في المناطق الخطرة، والاستكشاف العلمي والفضائي، فضلاً عن العمل في البيئات التي تتسم بمستويات مرتفعة من الإشعاع أو المجالات المغناطيسية القوية.

وبفضل إمكانية تصنيعها بتكلفة منخفضة، وطباعة مكوناتها في قطعة واحدة، والاستغناء عن الإلكترونيات في تشغيلها، قد تمثل هذه التقنية خطوة مهمة نحو جيل جديد من الروبوتات المرنة التي تجمع بين البساطة والكفاءة والقدرة على الوصول إلى أماكن تعجز الآلات التقليدية عن بلوغها.