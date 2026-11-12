بطول 1.5 مليون كيلومتر.. من يملك كابلات الإنترنت البحرية بين القارات؟

لا تقتصر البنية التحتية للإنترنت على الأقمار الصناعية ومراكز البيانات المنتشرة حول العالم، فهناك شبكة ضخمة تختبئ في أعماق المحيطات، وتمثل أحد أهم شرايين الاتصالات الدولية، إذ تنقل الجزء الأكبر من حركة البيانات بين القارات، وتربط مليارات المستخدمين بالخدمات الرقمية والمنصات الإلكترونية.

وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear» ، فإن ملكية هذه الكابلات لا تقتصر على الحكومات أو شركات الاتصالات التقليدية، بل تمتد إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» و«ميتا»، التي أصبحت تستثمر في بناء هذه الشبكات وامتلاكها لتلبية احتياجات خدماتها السحابية ومنصاتها الرقمية.

من يملك الكابلات الموجودة في أعماق البحار؟

تعود ملكية الكابلات البحرية إلى شركات خاصة، تشمل شركات الاتصالات ومشغلي شبكات الكابلات وشركات التكنولوجيا الكبرى، وتختلف طبيعة الملكية من مشروع إلى آخر، فهناك كابلات تمتلكها شركة واحدة بالكامل، وأخرى تتشارك ملكيتها مجموعة من الشركات التي تتقاسم تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة.

وكانت شركات الاتصالات في الماضي الممول الرئيسي لهذه المشروعات، إذ احتاجت إلى ربط شبكاتها عبر المحيطات لتوفير خدمات المكالمات الهاتفية والاتصالات الدولية ونقل البيانات بين الدول.

لكن هذا النموذج تغير مع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية، ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى هذا المجال، بعدما أصبحت تحتاج إلى سعات ضخمة لنقل البيانات بين مراكزها ومستخدميها حول العالم.

وتستثمر شركات مثل غوغل وأمازون وميتا في إنشاء كابلات خاصة أو المشاركة في مشروعات مشتركة، بما يتيح لها تعزيز سرعة الاتصال وتحسين أداء خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتقليل اعتمادها على البنية التحتية المملوكة لمشغلي الاتصالات الآخرين.

كم عدد الكابلات البحرية في العالم؟

تشير بيانات شركة «TeleGeography» لعام 2026 إلى وجود 709 أنظمة للكابلات البحرية على مستوى العالم، منها 607 أنظمة قيد التشغيل، إلى جانب 102 نظام آخر مخطط لإنشائه مستقبلاً.

وتختلف هذه الكابلات في أطوالها وتصميماتها، فبعضها يربط بين نقطتين فقط، بينما تتفرع شبكات أخرى إلى مسارات متعددة ومحطات إنزال ساحلية، لتوفير الاتصال لعدد أكبر من الدول والمناطق.

وتقدر أطوال الكابلات البحرية النشطة بنحو 1.5 مليون كيلومتر، أي ما يعادل نحو 930 ألف ميل، وهي مسافة تكشف حجم البنية التحتية الممتدة تحت سطح المحيطات، والتي يعتمد عليها العالم في تبادل البيانات بصورة مستمرة.

كابل يمتد حول أفريقيا

ومن بين المشروعات اللافتة في هذه الشبكة كابل بحري يبلغ طوله نحو 28 ألف ميل، ويُعد الأطول عالمياً وفقاً للتقرير، إذ يحيط بجزء كبير من القارة الأفريقية ويمتد إلى مناطق أخرى، ليربط دولاً في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ولا تتساوى أهمية جميع الكابلات البحرية، فبعض المسارات تمثل ممرات استراتيجية لحركة البيانات الدولية، ومن بينها الكابلات الممتدة تحت البحر الأحمر، الذي يشكل نقطة عبور مهمة للاتصالات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

لماذا تتسابق الشركات على امتلاكها؟

يرتبط الاستثمار في هذه الكابلات بالتحكم في سعة نقل البيانات وتحسين سرعة الاتصال واستقراره، فضلاً عن ضمان وصول الخدمات الرقمية إلى المستخدمين في مناطق مختلفة من العالم.

ومع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتدفق البيانات، أصبحت الكابلات البحرية أصلاً استراتيجياً لشركات التكنولوجيا، وليس مجرد وسيلة لنقل الاتصالات بين الدول.

شبكة الإنترنت العالمية لا تعتمد فقط على ما يراه المستخدم على شاشة هاتفه أو حاسوبه، بل تستند إلى بنية تحتية ضخمة تمتد آلاف الكيلومترات تحت مياه المحيطات، وتديرها شركات تتنافس على امتلاك أحد أهم شرايين الاقتصاد الرقمي الحديث.