شاحنات بلا سائق تغزو طرق أميركا.. والأغرب أنها «أكثر تهذيباً»

على طريق سريع مزدحم في تكساس، وبينما تتدافع السيارات للعثور على مساحة وسط حركة السير، أفسحت شاحنة عملاقة الطريق أمام عدد من المركبات القادمة من مدخل جانبي.

وبعد قليل، غيّرت شاحنة أخرى مسارها بهدوء لتترك مساحة آمنة حول مركبة متوقفة على جانب الطريق.

لا شيء استثنائياً في المشهد، حتى تنظر إلى مقعد السائق..إنه فارغ.

هذه الشاحنات ذات الـ18 عجلة التي بدأت تشق طريقها وسط حركة المرور الأميركية لا يقودها أحد.

ووفق تقرير نشرته وول ستريت جورنال للصحفية إستر فونغ، أصبحت الشاحنات ذاتية القيادة واقعاً على الطريق السريع «I-45»، الذي يمتد لنحو 240 ميلاً بين دالاس وهيوستن، في واحد من ممرات الشحن المزدحمة في تكساس.

والمفارقة أن السائق الجديد لا يبدو متهوراً أو مستعجلاً، فهو يفسح المجال للسيارات، ويغيّر مساره عند الحاجة، ولا يدخل في مشاحنات مع السائقين الآخرين، بل ثمة عادة أميركية على الطرق لا يمارسها تقريباً: إطلاق البوق.

وتقول أورورا إنوفيشن، إحدى أبرز الشركات العاملة في هذا المجال، إن شاحناتها لا تحتاج إلى إطلاق البوق ولا تستطيع القيام بذلك من تلقاء نفسها، وهكذا، وجدت الشاحنة ذاتية القيادة نفسها في موقع غير متوقع: سائق عملاق لا يغضب ولا يتذمر ولا يضغط على البوق احتجاجاً.

لكن الطرافة تخفي وراءها تحولاً أكبر بكثير، فالشاحنات ذاتية القيادة لم تعد مجرد نموذج مستقبلي يُعرض في المؤتمرات التقنية، إنما بدأت بالفعل السير إلى جانب السيارات والشاحنات التقليدية على طرق عامة.

وتكشف خطط أورورا إنوفيشن سرعة هذا التحول. فالشركة، التي يقع مقرها في بيتسبرغ، تشغّل نحو 30 شاحنة ذاتية القيادة، وتتوقع أن يصل العدد إلى 200 شاحنة على الطرق السريعة في تكساس والولايات المجاورة بحلول نهاية العام.

ما يحدث على الطريق بين دالاس وهيوستن يضع قطاع الشحن أمام مرحلة مختلفة، فالمهمة أمام هذه المركبات ليست ببساطة الانتقال من نقطة إلى أخرى، إنما التعامل مع المواقف اليومية التي صنعت لعقود خبرة سائق الشاحنة: سيارة تحاول الاندماج في المسار، مركبة متوقفة على جانب الطريق، وزحام يتغير باستمرار.

وبحسب المشاهد التي أوردها التقرير، أظهرت الشاحنات قدرتها على التعامل مع بعض تلك المواقف، من إفساح المجال أمام السيارات الداخلة إلى الطريق إلى تغيير المسار لترك مساحة لمركبة متوقفة على جانبه.

لكن بينما تتقدم التقنية بسرعة، تبدو القوانين أمام اختبار من نوع آخر، فلا يوجد حتى الآن معيار سلامة فيدرالي مخصص تحديداً لتنظيم الشاحنات ذاتية القيادة، ما ترك الولايات الأميركية أمام مهمة وضع أطرها الخاصة للتعامل معها، ونحو 24 ولاية، معظمها في النصف الجنوبي من الولايات المتحدة، تسمح حالياً للشاحنات ذاتية القيادة بالسير من دون مشغل بشري في ظروف معينة.