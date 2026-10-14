سباق النظارات الذكية.. هل تزيح «آبل» منافستها «ميتا» عن صدارة السوق؟

تستعد شركة آبل، وفقاً لدخول سوق النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها أن تشعل المنافسة مع شركة ميتا التي تتصدر هذا القطاع من خلال نظارات «راي بان» الذكية.

وتشير التوقعات إلى احتمال إطلاق نظارات آبل في أواخر عام 2027، بتصميم يركز على الاستخدام اليومي والوظائف العملية، من دون شاشة مدمجة.

وبحسب تقارير تقنية تختلف النظارات المرتقبة عن أجهزة الواقع المعزز التي تعرض المعلومات والصور أمام عيني المستخدم، إذ تشير التسريبات إلى أن آبل ستتجه إلى تصميم خفيف يشبه النظارات التقليدية، مع دمج الكاميرات والميكروفونات ومكبرات الصوت، والاستعانة بالمساعد الصوتي «سيري» لتنفيذ المهام المختلفة.

كاميرات وصوت وذكاء اصطناعي

بحسب المعلومات المتداولة، تتيح نظارات آبل للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الموسيقى، والتفاعل مع المساعد الصوتي من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف باستمرار.

ومن المتوقع أن يؤدي «سيري» دوراً أساسياً في تشغيل هذه الوظائف، من خلال الاستجابة للأوامر الصوتية والمساعدة في إرسال الرسائل وضبط التذكيرات والحصول على معلومات وإرشادات للتنقل. وقد تتيح هذه الإمكانات للمستخدم الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي أثناء الحركة، مع إبقاء يديه حرتين.

ومن المرجح أيضاً أن تعتمد النظارات على هاتف «آيفون» في تنفيذ جزء من العمليات الحاسوبية، وهو ما قد يساعد على تقليل حجم المكونات داخل الإطار والحفاظ على وزن مناسب للاستخدام لفترات طويلة.

لكن هذه الميزات لا تزال ضمن التوقعات والتسريبات المتداولة، ولم تعلن آبل رسمياً مواصفات المنتج أو سعره أو موعد طرحه النهائي.

لماذا تقلق ميتا؟

تأتي تحركات آبل المحتملة في وقت رسخت فيه ميتا حضورها في سوق النظارات الذكية، مستفيدة من شراكتها مع علامة «راي بان» التابعة لشركة «إيسيلور لوكسوتيكا».

ساعد الجمع بين التصميم المألوف والوظائف الرقمية على تقديم منتج لا يبدو مختلفاً كثيراً عن النظارات التقليدية، مع توفير إمكانات إضافية للتصوير والاستماع والتفاعل الصوتي.

ووفقاً للتقرير المنشور في موقع «Geeky Gadgets»، تستحوذ ميتا على حصة كبيرة من سوق النظارات الذكية، فيما تتجه هذه الفئة من الأجهزة إلى التركيز على التصميمات التي لا تتضمن شاشات، بدلاً من الاعتماد حصراً على تجارب الواقع المعزز.

يمنح دخول آبل إلى المنافسة دفعة جديدة للسوق، خصوصاً إذا نجحت الشركة في ربط النظارات بهواتف آيفون وسماعاتها وسائر أجهزتها وخدماتها، كما أن قاعدة مستخدمي آبل الواسعة قد تساعدها على تسويق النظارات بوصفها امتداداً طبيعياً للأجهزة التي يستخدمها عملاؤها يومياً.

ورغم كل ذلك لن يكون التفوق مضموناً، إذ يتعين على آبل تقديم مزايا واضحة تميز منتجها عن نظارات ميتا، وإقناع المستهلكين بأن شراء جهاز إضافي يوفر فائدة حقيقية في حياتهم اليومية.

الخصوصية والسعر

تمثل الخصوصية أحد أبرز التحديات أمام النظارات المزودة بالكاميرات والميكروفونات، نظراً إلى إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص أو تسجيل المحادثات في الأماكن العام، وقد تحتاج آبل إلى توفير مؤشرات واضحة تنبه المحيطين إلى تشغيل الكاميرا، إلى جانب ضوابط لحماية البيانات وتحديد كيفية تخزينها ومعالجتها.

كما سيؤثر السعر في مدى انتشار النظارات الجديدة، فآبل معروفة بمنتجاتها ذات الأسعار المرتفعة نسبياً، لكن المنافسة مع ميتا قد تدفعها إلى البحث عن توازن بين جودة التصنيع والإمكانات والسعر الذي يستطيع المستهلك تقبله.

وتشير التوقعات الواردة إلى احتمال الكشف عن النظارات خلال مؤتمر المطورين «WWDC 2027»، على أن يأتي الإطلاق التجاري في وقت لاحق من العام نفسه. غير أن هذه المواعيد لم تُؤكد رسمياً.