تيسلا أمام المهمة المستحيلة.. من سيخلف إيلون ماسك؟

كشفت شركة تيسلا عن حزمة أجور تاريخية للملياردير الشهير إيلون ماسك، لكن السؤال الذي يطفو على السطح والأكثر إلحاحاً من سيخلفه في قيادة الشركة؟ فمجلس الإدارة يطالب لأول مرة بخطة واضحة للخلافة، في اعتراف ضمني بأن مستقبل تيسلا لن يبقى رهينًا بشخص واحد.

وعلى الرغم من أن هذا المطلب يعد ذا أهمية كبرى للشركة إلا أنه لا يوجد أي مؤشر من مجلس الإدارة أو ماسك على أن التغيير وشيك.

ويقول المراقبون إن العثور على شخص ليخلف ماسك في نهاية المطاف قد يكون مهمة صعبة بسبب مكانته البارزة وفق موقع بيزنس إنسايدر .

من أجل الحصول على حزمة الأجور المذهلة التي يمكن أن تجعل إيلون ماسك أول تريليونير ، يتعين على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أولاً العثور على خليفته - في نهاية المطاف، على أي حال.

الأمر ليس سهلاً، فنادراً ما يكون تخطيط الخلافة بسيطاً، وغالباً ما يزداد صعوبةً عند استبدال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى، ووفق خبراء القيادة فإن من سيخلف ماسك في النهاية سيواجه مهمةً جسيمةً.

تخطيط الخلافة

تقوم لجنة الترشيح والحوكمة المؤسسية في تيسلا بشكل دوري بمراجعة تخطيط خلافة الرئيس التنفيذي، فهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها مجلس إدارة تيسلا هذا الشرط في حزمة رواتب ماسك .

حزمة رواتب ماسك غير المسبوقة أكثر طموحاً من سابقتها، تتضمن مجموعة جديدة من اثني عشر هدفاً رئيسياً سيتم إنجازها على مدى عشر سنوات، مثل رفع قيمة الشركة إلى 8.5 تريليونات دولار، وبيع 12 مليون سيارة، وتشغيل مليون سيارة أجرة آلية.

ورغم أن متطلبات التخطيط للخلافة تأتي بعد فترة صعبة من قيادة ماسك، فإنها لا تشير تماماً إلى أن تيسلا تخطط لقطع العلاقات مع رئيسها التنفيذي - في الواقع، قد تشير إلى العكس.

ما لم يمت

صرّح ماسك في وقت سابق من هذا العام بأنه سيبقى رئيساً تنفيذيأً لشركة تيسلا لمدة خمس سنوات ما لم يمت، وبينما ثارت التساؤلات حول قائد آخر يخلف ماسك في تيسلا، تشير هذه الحزمة من الرواتب إلى أن ماسك وتيسلا لا يخططان للانفصال في المدى القريب.

وتنص ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات على أن ماسك يجب أن يطور "إطار عمل لخلافة الرئيس التنفيذي" للشريحتين الحادية عشرة والثانية عشرة لتصبحا أسهماً مكتسبة.

آراء مستثمري تيسلا

وقالت ألكسندرا ميرز، المستثمرة القوية في شركة تيسلا إن عنصر التخطيط للخلافة يظهر في الواقع أن الشركة تنوي الالتزام مع ماسك على المدى الطويل.

وقال ميرز عن متطلب تخطيط الخلافة: "ليس الأمر وشيكاً لو لم يكن كذلك، لكان مع المراحل الأولى، أما المراحل الأخيرة فقط، فنحن بعيدون كل البعد عن ذلك".

التخطيط للخلافة أمر طبيعي

قالت كيانا دانيال، المساهمة في شركة تيسلا ومؤلفة مقالات استثمارية، إن كل شركة نموذجية لديها خطة خلافة جاهزة، وقد تمكن مجلس الإدارة أخيراً من اللحاق بهذه القاعدة.

وقال تيم كوغلي، أستاذ الإدارة في كلية تيري للأعمال في جامعة جورجيا، إنه في حين يعتقد أن التخطيط للخلافة فكرة جيدة، فإن ماسك قد يتجاهلها تماماً إذا لم يحصل على الشريحتين الأخيرتين.

وقال كوغلي إن "مجلس الإدارة يجب أن يضمن حصول ماسك اليوم على حافز لإعداد قائمة قصيرة من الأسماء التي يمكنها تولي المسؤولية".

في حين قالت رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم في مقابلة مع CNBC يوم الجمعة أن تيسلا لديها خطة خلافة طارئة، قال كوغلي إن المجلس يجب أن يأخذ أيضاً في الاعتبار سيناريوهات الخلافة العادية، والتي تحدث عندما يسلم الرئيس التنفيذي العصا إلى قائد جديد في تاريخ متفق عليه من قبل جميع المعنيين.

تحدي الانتقال النهائي

شهدت العديد من الشركات عمليات تعاقب ناجحة للرؤساء التنفيذيين، مثل الانتقال من ستيف جوبز إلى تيم كوك، أو من جيف بيزوس إلى آندي جاسي، لكن أي شخص مطلع على مسلسل "الخلافة" التلفزيوني يعلم أن اختيار بديل ليس بالأمر الهيّن في كثير من الأحيان.

وباعتباره إيلون ماسك تم تعريفه بأسلوبه المسيطر والمهمة التي حددها لنفسه لإنقاذ البشرية، فقد يواجه ماسك صعوبة في التنحي جانبًا.

هناك جانب آخر قد يجعل انتقال ماسك صعباً، ألا وهو ارتباطه بالعلامة التجارية، سواءً كان إيجابياً أو سلبياً، يربط العديد من متابعيه نجاح الشركة بقيادته ورؤيته.

عبادة الأصنام

قال جيفري سونينفيلد، العميد المساعد الأول لدراسات القيادة في كلية ييل للإدارة، إن جدل ماسك أضرّ بالعلامة التجارية، كما انتقد مجلس الإدارة لما اعتبره تملقًا مفرطًا لماسك وقدراته.

وقال سونينفيلد إن مجلس الإدارة "وقع في فخ عبادة الأصنام"، في إشارة إلى ما يراه نهج أعضاء مجلس الإدارة تجاه ماسك.

كما أظهرت فترة عمل ماسك في البيت الأبيض مدى عمق علاقته بشركة تيسلا والتي واجهت أشهراً من حملات المقاطعة المنظمة، والتي أسفرت عن أعمال عنف وتخريب استهدفت الشركة وعملائها.