في خطوة جديدة لتوسيع خدماته خارج نطاق المراسلة الفورية، يستعد تطبيق "واتساب" لإطلاق ميزة تتيح للمستخدمين شراء شرائح الاتصال الإلكترونية (eSIM) المخصصة للسفر مباشرة من داخل التطبيق، وتثبيتها على هواتفهم، بما يوفر وسيلة أكثر سهولة للحصول على الإنترنت أثناء التنقل بين الدول.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى الاستغناء عن بعض الإجراءات التقليدية التي يواجهها المسافرون للحصول على اتصال بالإنترنت في الخارج، مثل البحث عن مواقع بيع الشرائح الإلكترونية أو شراء شرائح اتصال محلية فور الوصول إلى الوجهة.

وبحسب الإعلان الصادر عن واتساب في 26 نوفمبر 2026، تعمل الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا" على تطوير الخدمة بالتعاون مع عدد من شركات الاتصالات ومزودي خدمات الشرائح الإلكترونية، من بينهم "ريلاينس جيو" الهندية، و"فيرايزون" الأمريكية، و"سمارت أكسياتا"، و"سمارت كوميونيكيشنز" الفلبينية.

الإنترنت في الخارج دون تغيير رقم واتساب

ومن المنتظر أن تتيح الميزة للمستخدمين استعراض باقات الإنترنت الدولية وشراء الباقة المناسبة وتثبيتها مباشرة عبر التطبيق، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية أو التعامل مع منصات خارجية.

وتكمن أهمية الخدمة في إمكانية استخدام بيانات الهاتف المحمول أثناء السفر مع الاحتفاظ بحساب واتساب ورقم الهاتف الأساسي، ما يعني أن المستخدم لن يكون مضطراً إلى إنشاء حساب جديد أو تغيير رقمه لمواصلة استخدام التطبيق.

ومن شأن هذه الخطوة أن توفر بديلاً عملياً لخدمات التجوال الدولي، التي قد تترتب عليها تكاليف مرتفعة، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يسافرون بصورة متكررة أو يتنقلون بين عدة دول.

شراكات دولية لتوفير الخدمة

وتعتمد واتساب في تنفيذ خطتها على التعاون مع شركات اتصالات ومزودي خدمات eSIM، بهدف توفير تغطية واسعة في الأسواق الدولية، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول.

هواتف متوافقة شرط للاستفادة من الميزة

وتعتمد الخدمة على تقنية الشرائح الإلكترونية المدمجة (eSIM)، التي تتيح تفعيل باقات الاتصال والإنترنت دون الحاجة إلى تركيب شريحة اتصال فعلية.

لكن الاستفادة منها ستتطلب امتلاك هاتف يدعم هذه التقنية، التي أصبحت متوافرة في العديد من الهواتف الرائدة، بينما لا تزال بعض الهواتف المتوسطة والاقتصادية تفتقر إليها.

موعد الإطلاق والأسعار لا يزالان مجهولين

وأكدت واتساب أنها تعتزم البدء في طرح الميزة داخل عدد من الدول المختارة قريباً، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً للإطلاق، أو تكشف عن الأسواق التي ستشملها المرحلة الأولى.

كما لم تعلن الشركة حتى الآن عن أسعار باقات الإنترنت، أو أحجام البيانات المتاحة، أو فترات صلاحية الاشتراكات، أو الدول التي ستغطيها الخدمة.

خطوة جديدة لتوسيع خدمات واتساب

ويعكس توجه واتساب نحو توفير شرائح الإنترنت الإلكترونية تحولاً في استراتيجية التطبيق، الذي يسعى إلى تجاوز دوره التقليدي كمنصة للمراسلة والتواصل، عبر تقديم خدمات رقمية إضافية ترتبط بالاحتياجات اليومية للمستخدمين.

وفي حال نجاح التجربة وتوسع نطاقها الجغرافي، قد يتحول التطبيق إلى قناة جديدة لبيع خدمات الاتصال بالإنترنت دولياً، مستفيداً من قاعدة مستخدميه الضخمة وانتشاره العالمي.

كما قد تزيد هذه الخطوة من حدة المنافسة في سوق شرائح eSIM المخصصة للسفر، عبر نقل عملية شراء باقات الإنترنت وتفعيلها إلى منصة يستخدمها ملايين الأشخاص بصورة يومية.