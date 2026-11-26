في خطوة تستجيب لواحدة من أكثر مطالب المستخدمين تكراراً، يستعد تطبيق «واتساب» لإطلاق ميزة جديدة تتيح جدولة الرسائل وإرسالها تلقائياً في موعد يحدده المستخدم مسبقاً، دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو تذكر إرسالها في الوقت المحدد.

وتتيح الميزة المرتقبة جدولة الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، قبل موعد إرسالها بفترة تتراوح بين 10 دقائق و14 يوماً، لتوفر للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة محادثاتهم الشخصية والجماعية.

ووفقاً للمعلومات المعلنة عن التحديث، ستعمل الخاصية في المحادثات الفردية والمجموعات، ومن المقرر طرحها عالمياً خلال الأسابيع المقبلة، على أن تصل تدريجياً إلى حسابات المستخدمين.

التاريخ المناسب

يمكن للمستخدم جدولة رسالته من خلال الضغط المطول على زر الإرسال، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين لإرسالها، لتتولى المنصة إرسالها تلقائياً في الموعد المحدد.

ومن المزايا اللافتة أن الرسالة المجدولة ستظهر لدى المستلم كأي رسالة عادية، دون إشعار بأنه جرى إعدادها وإرسالها مسبقاً، ما يجعل التجربة سلسة وطبيعية.

كما ستتيح الميزة للمستخدم الاطلاع على قائمة الرسائل التي حدد مواعيد لإرسالها مستقبلاً، مع إمكانية حذف أي رسالة أو إلغائها قبل موعد إرسالها إذا غيّر رأيه.

مراسلات يومية

ولا تقتصر أهمية الخاصية على تسهيل المراسلات اليومية، بل تفتح المجال لاستخدامات متعددة، من بينها إرسال تهنئة بعيد الميلاد في اللحظة الأولى من اليوم، حتى إذا كان المرسل في منطقة زمنية مختلفة، أو توجيه رسالة تشجيع لشخص قبل امتحان أو مقابلة عمل، دون الحاجة إلى تذكر الموعد لاحقاً.

كما يمكن الاستفادة منها في تنظيم الرسائل المهنية وتحديد توقيت إرسالها بما يتناسب مع أوقات العمل، بدلاً من إرسالها في ساعات متأخرة من الليل.

وفيما يتعلق بالخصوصية، أكد «واتساب» أن الرسائل المجدولة ستظل خاضعة لنظام التشفير التام بين الطرفين، شأنها شأن بقية الرسائل الشخصية، بما يعني أن محتواها لا يمكن قراءته إلا من جانب المرسل والمستلمين.

ويأتي هذا التحديث بعد إتاحة ميزة جدولة الرسائل في تطبيق «إنستغرام» منذ عام 2024، ليضيف «واتساب» إحدى الخصائص التي طال انتظارها إلى أدواته، ويمنح مستخدميه وسيلة أكثر سهولة لتنظيم التواصل وإدارة الرسائل وفقاً للمواعيد التي تناسبهم.