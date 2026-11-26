قد يبدو الهاتف الذكي القديم أو جهاز الكمبيوتر المحمول الذي لم يعد يُستخدم مجرد قطعة إلكترونية فقدت قيمتها، لكن المفاجأة أن هذه الأجهزة قد تكون أكثر قيمة مما يعتقد أصحابها، ليس بسبب ما تحتويه من ذهب ومعادن ثمينة، وإنما بسبب المكونات الإلكترونية التي لا يزال هناك طلب كبير عليها في سوق قطع الغيار.

وسلط تقرير تقني نشره tech.yahoo، الضوء على القيمة الحقيقية للأجهزة التقنية القديمة، محذرا من الانجراف وراء فكرة تفكيكها واستخراج الذهب الموجود بداخلها، باعتبار أن هذه العملية قد تكون مكلفة ومعقدة، ولا تحقق العائد المالي المتوقع.

وأوضح التقرير أن الكمبيوترات المحمولة الحديثة تحتوي على نحو 0.1 غرام من الذهب، يُستخدم في بعض المكونات الإلكترونية نظرا لقدرته العالية على توصيل الكهرباء ومقاومته للتآكل، غير أن هذا الذهب يكون عادةً على هيئة طبقات رقيقة، ما يجعل استخراجه وفصله عن المعادن الأخرى عملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر.

ووفقا للتقديرات الواردة في التقرير، فإن قيمة هذه الكمية من الذهب تبلغ نحو 12.80 دولارا فقط، حتى بافتراض استخراجها بالكامل، وهو ما قد يجعل الاحتفاظ بالجهاز وبيع مكوناته الإلكترونية خيارا أكثر ربحية.

قطع الغيار قد تكون أغلى من الذهب

وأشار التقرير إلى أن بعض مكونات الأجهزة القديمة، مثل شرائح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، قد تحقق عائدا ماليا أكبر من الذهب الموجود داخل الجهاز، خاصة أن هناك طلبا على قطع الغيار النادرة المستخدمة في إصلاح أجهزة توقفت الشركات عن إنتاجها.

ولا تقتصر قيمة الأجهزة القديمة على مكوناتها الإلكترونية، إذ قد تكتسب بعض المنتجات قيمة تاريخية أو تجارية بمرور الوقت، خصوصا الأجهزة التي أسهمت في تطوير صناعة التكنولوجيا أو تميزت بتصميمات وتقنيات غير تقليدية.

كما تلعب النوستالجيا، أو الحنين إلى الماضي، دورا في ارتفاع أسعار بعض الأجهزة، إذ لا تزال أجهزة الألعاب الكلاسيكية Nintendo 64 تُباع بنحو 150 دولارا على منصة eBay، رغم مرور نحو ثلاثة عقود على إطلاقها.

50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا

وفي سياق متصل، حذر التقرير من تزايد النفايات الإلكترونية عالميا، مشيرا إلى أن العالم ينتج أكثر من 50 مليون طن منها سنويا، رغم احتوائها على كميات كبيرة من المعادن والمواد التي يمكن استعادتها وإعادة استخدامها.

ولفت إلى أن صناعة التكنولوجيا تستهلك كميات ضخمة من المعادن الثمينة، إذ بلغ إنتاج مناجم الذهب عالميا نحو 3600 طن خلال عام 2025، الأمر الذي يعزز أهمية استعادة المعادن من الأجهزة المستهلكة بدلا من إهدارها.

ودعا التقرير إلى البحث عن بدائل للتخلص من الأجهزة القديمة، مثل التبرع بها لمن يمكنه الاستفادة منها، أو إعادة توظيفها في استخدامات جديدة، إذ يمكن، على سبيل المثال، تحويل الأجهزة اللوحية القديمة إلى قارئات للكتب الإلكترونية أو إطارات رقمية لعرض الصور.

كما تمثل شركات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية خيارا مهما للتعامل مع الأجهزة التي لم تعد صالحة للاستخدام، بما في ذلك أجهزة الفاكس والهواتف الأرضية القديمة.

قيمة تتجاوز ثمن المعادن

وخلص التقرير إلى أن الأجهزة الإلكترونية القديمة قد تمثل فرصة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه، سواء من خلال بيعها أو الاستفادة من قطع غيارها أو إعادة تدويرها، مؤكدا أن التخلص العشوائي منها يحرم أصحابها من قيمتها المحتملة، ويسهم في زيادة الأعباء البيئية للنفايات الإلكترونية.

فالذهب الموجود داخل أجهزتك القديمة قد لا يجعلك ثريا، لكن الجهاز نفسه ربما يكون أكثر قيمة مما تتصور.