في خطوة تنقل سباق الذكاء الاصطناعي من الأرض إلى الفضاء، أعلنت هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها رخّصت لشركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك نشر مليون قمر اصطناعي تعمل مراكز بيانات في الفضاء. وقالت الهيئة إنها وافقت على كوكبة «ستارمايند» التابعة للشركة للمساعدة على تلبية الطلب المتنامي بسرعة على حوسبة الذكاء الاصطناعي. وجاء القرار بعد أن طلبت الشركة في وقت سابق من هذا العام الإذن بنشر ما يصل إلى مليون وحدة حوسبة مدارية لمعالجة كميات هائلة من البيانات تُستخدم على الأرض.

ولا تقف أهمية القرار عند ضخامة الرقم وحده، وإن كان الرقم صادماً في ذاته. فقد وصفته الهيئة بأنه أول ترخيص أمريكي لكوكبة مصممة لمعالجة البيانات في المدار. وكانت التقديرات المنشورة مطلع هذا العام تشير إلى أن عدد الأقمار الاصطناعية العاملة حالياً لا يتجاوز 15 ألف قمر. ومعنى ذلك أن الترخيص الجديد يسمح لشركة واحدة بأن تضع في الفضاء ما يزيد على ستين ضعفاً من كل ما أطلقته البشرية من أقمار عاملة حتى اليوم.

وتقوم فكرة المشروع على معادلة بسيطة في ظاهرها، هي استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل حواسيب على متن الأقمار، ثم إرسال النتائج إلى الأرض. وتتواصل الأقمار فيما بينها بروابط ليزرية، ورخّصت الهيئة كذلك استخدام روابط لاسلكية لتتبع الأقمار وإرسال أوامر الطوارئ، ولتكون بديلاً احتياطياً من الروابط الليزرية. وأكدت الهيئة أن الخطة تستوفي قواعدها الخاصة بالحطام المداري، وهي النقطة التي ظلت أكثر ما يقلق المنتقدين منذ تقديم الطلب.

مقياس كارداشيف

«سبيس إكس» لا تقدّم مشروعها بلغة الهندسة وحدها، فقد وصفت الأقمار في طلبها بأنها «الطريقة الأكثر كفاءة لتلبية الطلب المتسارع على قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي»، وبأنها «خطوة أولى نحو أن نصبح حضارة من المستوى الثاني على مقياس كارداشيف، أي حضارة تستطيع تسخير طاقة الشمس كاملة». ومقياس كارداشيف تصنيف وضعه الفلكي السوفييتي نيكولاي كارداشيف في ستينيات القرن الماضي، ليرتب الحضارات بحسب قدرتها على استغلال الطاقة. وحضارة المستوى الثاني في هذا التصنيف حضارة تحيط بنجمها وتستغل طاقته كاملة. وهكذا يقدّم ماسك مشروعاً تجارياً على أنه حلقة في ملحمة كونية، وهو أسلوب اعتاده في تسويق مغامراته.

أما الدافع العملي فأقرب إلى الأرض من ذلك بكثير. فالذكاء الاصطناعي يلتهم الكهرباء والماء، ومراكز البيانات الأرضية تواجه مقاومة متصاعدة. ففي الولايات المتحدة تواجه هذه المراكز اعتراضات متزايدة من المسؤولين المحليين والسكان، الذين يشكون من الضجيج وتلوث الهواء والاستهلاك الكثيف للماء والكهرباء. ووصلت الاحتجاجات في أوروبا هذا الشهر إلى حد أن اعتقلت الشرطة 100 شخص على الأقل بعد أن اقتحم محتجون موقع إنشاء مركز بيانات لمايكروسوفت في أمستردام واحتلوه مؤقتاً. ومن هنا تبدو السماء ملاذاً مغرياً: شمس لا تغيب، ولا جيران يعترضون، ولا مجالس بلدية تصوّت بالرفض.

لكن الرقم المعلن لا يعني أن مليون قمر ستُطلق غداً. فـالمليون هو الحد الأعلى للترخيص، وليس جدولاً زمنياً للنشر. وقد قدّر ماسك أن أولى حواسيب «ستارمايند» قد تُطلق في الربع الثالث من 2027، على أن تتوسع عمليات النشر في السنوات التالية، ووصف هذا الموعد بأنه مجرد تخمين. وتتعاون الشركة في تطوير العتاد مع «إنفيديا»، التي تعيش هي نفسها هذه الأيام أزمة غير مسبوقة في قيادتها.

منافسون

لا تخوض «سبيس إكس» هذا السباق وحدها، فـمشروع «سنكاتشر» التابع لغوغل سيضع قمرين تجريبيين يحملان معالجاتها المتخصصة في المدار بحلول مطلع 2027. وشركة «ستاركلاود» الناشئة جمعت 170 مليون دولار بتقييم بلغ 1.1 مليار دولار، وتقدمت بطلب لكوكبة من 88 ألف قمر. وفي الشرق أعلنت الصين خططاً لبناء «سحابة فضائية» بحلول 2030. أما جيف بيزوس فقد توقع «مراكز بيانات عملاقة بقدرة غيغاواط في الفضاء» خلال 20 عاماً. وهكذا يتحول المدار المنخفض إلى ساحة تنافس جديدة بين عمالقة التقنية، وبين القوتين العظميين من ورائهم.

عقبات

وفي مقابل هذا الحماس، يضع المهندسون أمام المشروع عقبات لا تحلها الخطابات، وأولى هذه العقبات الحرارة. فقد يُظن أن الفضاء البارد يبرّد الحواسيب مجاناً، لكن الواقع أنه في فراغ الفضاء لا تجد الحرارة المهدورة مادة تنتقل إليها، فلا هواء ولا ماء، والمنفذ الوحيد هو الإشعاع تحت الأحمر، أي أن على المركبة أن «تتوهج» لتتخلص من حرارتها. وهذا يعني مشعّات ضخمة تزيد الكتلة، والكتلة تعني كلفة إطلاق أعلى. ويضاف إلى ذلك الإشعاع الكوني، الذي يهدد الرقائق الحساسة.

ثم تأتي الكلفة لتحسم الجدل مؤقتاً. ففي دراسة نشرها باحثون من غوغل في يونيو الماضي، قُدّرت كلفة الطاقة في المدار بالأسعار الحالية بنحو 14,700 دولار للكيلوواط سنوياً، مقابل 570 إلى 3,000 دولار لمركز بيانات في الولايات المتحدة. وتخلص مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن مراكز البيانات المدارية ستحمل اليوم علاوة كلفة تتراوح بين 2.5 و3 أضعاف، وأن هذه العلاوة تضيق إلى نحو 1.5 ضعف خلال العقد المقبل، لكنها لا تختفي. وتراهن الصناعة كلها على انخفاض كلفة الإطلاق. فإذا هبطت إلى 200 دولار للكيلوغرام، وهو مستوى يراه الباحثون ممكناً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن، فستنخفض كلفة الطاقة المدارية إلى نحو 810 دولارات للكيلوواط سنوياً. ومن هنا يتضح أن نجاح «ستارمايند» مرهون بنجاح صاروخ «ستارشيب» الذي تطوره الشركة نفسها.

خبراء يحذرون

أما الفلكيون فقد رفعوا صوتهم مبكراً، حيث انضمت الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، أقدم جمعية فلكية في العالم، إلى مؤسسات بحثية قدمت اعتراضاتها إلى الهيئة. فهي ترى أن المشروع سيدمّر سماء الليل كما نعرفها، ويحجب رؤية التلسكوبات الفلكية في أنحاء العالم، فيعيق التقدم العلمي. وثمة تحذير بيئي آخر من خبراء مستقلين، فهم يرون أن هذه المراكز قد تنتهي بآثار بيئية ومناخية أكبر من آثار نظيراتها الأرضية، بسبب كثافة عمليات الإطلاق وما تخلّفه الأقمار حين تحترق عند عودتها إلى الغلاف الجوي.

ويطرح القرار في عمقه سؤالاً يتجاوز التقنية إلى السياسة والقانون مفاده "لمن المدار؟"، فالفضاء القريب من الأرض مورد مشترك للبشرية، تنظمه معاهدات وُضعت في زمن لم يتخيل فيه أحد أن تملك شركة خاصة مليون جسم يدور حول الكوكب. وحين تمنح دولة واحدة هذا الحق لشركة واحدة، فإنها ترسم عملياً خريطة المدار للعقود المقبلة، وتضع الآخرين أمام أمر واقع.. والمؤكد اليوم أن السماء التي ظلت آلاف السنين فضاءً للتأمل والشعر والملاحة، تجد نفسها اليوم "عقاراً" يباع ويشترى.