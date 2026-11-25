في خطوة جديدة لتعزيز تجربة التواصل وجعل المحادثات أكثر حيوية وتفاعلاً، يختبر تطبيق «واتساب» ميزة مبتكرة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات صوتية، تجمع بين الصورة المتحركة والمؤثرات الصوتية، بدلاً من الملصقات التقليدية التي تكتفي بالتعبير البصري.

وتمنح الميزة الجديدة المستخدمين إمكانية تحويل مقاطع الفيديو إلى ملصقات وإرفاق أصوات بها، سواء من خلال الاحتفاظ بالصوت الأصلي للمقطع، أو تسجيل أصواتهم بأنفسهم، أو إضافة ملفات صوتية محفوظة على هواتفهم، ما يفتح المجال أمام ابتكار ملصقات شخصية تحمل أصواتاً وتعليقات ومؤثرات متنوعة.

ووفقاً لموقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، ظهرت الميزة ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.26.41.3 لنظام أندرويد، في خطوة تعكس توجه واتساب نحو توسيع أدوات التعبير داخل المحادثات، وتحويل الملصقات من مجرد صور ثابتة أو متحركة إلى محتوى يجمع بين الصورة والصوت.

آلية بسيطة

وتعتمد الميزة على آلية بسيطة تتيح للمستخدم إنشاء ملصق صوتي من داخل المحادثة مباشرة، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

فبعد فتح أي محادثة والضغط على أيقونة الملصقات، يمكن اختيار «إنشاء ملصق»، ثم تحديد مقطع فيديو من معرض الصور على الهاتف، ليقوم واتساب بتحويله تلقائياً إلى ملصق متحرك.

وبعد ذلك، تظهر أيقونة جديدة تحمل اسم «الصوت» في القائمة العلوية، وعند الضغط عليها تنتقل الشاشة إلى خيار «إضافة صوت»، حيث يستطيع المستخدم الاختيار بين ثلاثة مصادر صوتية وهم: الاحتفاظ بالصوت الأصلي للفيديو، أو تسجيل مقطع صوتي جديد بصوته، أو اختيار ملف صوتي محفوظ مسبقاً على الهاتف.

وبمجرد الانتهاء من إعداد الملصق، يمكن حفظه وإرساله إلى الأصدقاء والمجموعات، وإعادة استخدامه في المحادثات المختلفة.

إضافة جديدة

ولا تقتصر أهمية الإضافة الجديدة على تحسين الجانب الترفيهي في المحادثات، بل تمنح المستخدمين مساحة أوسع للتعبير عن أنفسهم وصناعة محتوى شخصي يجمع بين الصورة والصوت.

فبدلاً من إرسال ملصق يعبر عن الضحك أو الدهشة أو المفاجأة، يمكن للمستخدم إنشاء ملصق متحرك مصحوب بضحكته الخاصة أو تعليق صوتي أو مؤثر موسيقي، بما يجعل التفاعل أكثر قرباً من التواصل المباشر.

وتنسجم هذه الخطوة مع الانتشار المتزايد للمقاطع القصيرة والميمات الصوتية، التي أصبحت جزءاً من ثقافة التواصل الرقمي، حيث يمكن إعادة توظيف مشاهد شهيرة وإضافة أصوات وتعليقات إليها لتصبح وسيلة سريعة ومبتكرة للتعبير.

متى تطبق الميزة إلى الجميع؟

ورغم ظهور الخاصية في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، فإنها لا تزال قيد الاختبار، ما يعني أن إتاحتها قد تقتصر حالياً على عدد محدود من المستخدمين، حتى ممن انضموا بالفعل إلى البرنامج التجريبي.

ويمكن للراغبين في تجربة الإصدارات الاختبارية التقدم للانضمام إلى برنامج واتساب التجريبي عبر متجر «غوغل بلاي»، إلا أن التسجيل لا يضمن ظهور الميزة فوراً، نظراً إلى أن طرح الخصائص التجريبية يتم تدريجياً.

ولم تعلن واتساب حتى الآن موعداً رسمياً لإطلاق الملصقات الصوتية لجميع المستخدمين، أو ما إذا كانت ستتوفر لاحقاً على نظام iOS أيضاً.

وبينما تتوسع تطبيقات المراسلة في إضافة أدوات تجمع بين الصورة والصوت والتفاعل، يبدو أن واتساب يسعى إلى جعل الملصقات أكثر من مجرد وسيلة لإضفاء المرح على المحادثات، وتحويلها إلى مساحة إبداعية تتيح لكل مستخدم ابتكار أسلوبه الخاص في التواصل.