لم تعد بصمات الأصابع مجرد وسيلة تقليدية لإثبات الهوية، بل أصبحت إحدى أبرز تقنيات التحقق الرقمي المستخدمة يوميا، سواء لفتح الهواتف الذكية أو تأكيد المعاملات المصرفية أو التحقق من هوية المسافرين في المطارات.

ووفقا لتقرير نشره موقع "Sciencing" العلمي، فإن استخدام بصمات الأصابع في التعرف على الهوية يعود إلى نحو 4 آلاف عام، وتحديدا إلى حقبة الملك حمورابي في بابل القديمة، إلا أن التطور التكنولوجي نقل هذه الوسيلة من الاستخدامات التقليدية إلى أنظمة رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات متعددة لتحليل البصمات ومطابقتها.

ثلاث تقنيات رئيسية لمسح البصمات

وأوضح التقرير أن أجهزة الهواتف الذكية تعتمد بشكل أساسي على ثلاث تقنيات لقراءة بصمات الأصابع، أولها تقنية المسح الضوئي البصري، التي تلتقط صورة مقربة لبصمة الإصبع، وتُعد من أكثر التقنيات انتشارا.

أما التقنية الثانية، فهي المسح بالسعة الكهربائية، وتعتمد على قياس الاختلافات في الشحنات الكهربائية الناتجة عن النتوءات والانخفاضات الموجودة على سطح الإصبع.

وتأتي تقنية الموجات فوق الصوتية ثالثا، حيث تستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لبصمة الإصبع، مع إمكانية رصد تفاصيل دقيقة مثل المسام الجلدية.

وأشار التقرير إلى أن لكل تقنية مزايا وقيودا، إذ تتميز تقنيتا المسح البصري والسعة الكهربائية بانخفاض تكلفتهما نسبيا، بينما توفر تقنية الموجات فوق الصوتية مستوى أعلى من الاعتمادية في ظروف استخدام متنوعة، مع التأكيد على أن جميع هذه الأنظمة قد تكون عرضة لمحاولات الاختراق.

كيف يتعرف الهاتف على بصمة المستخدم؟

وتبدأ عملية التحقق من البصمة بمرحلة تُعرف باسم "التسجيل الأولي"، حيث يلتقط الهاتف عدة قراءات لبصمة الإصبع، ويستخدمها لإنشاء قالب رقمي يحتوي على خصائصها المميزة.

ولا يعتمد هذا القالب بالضرورة على الاحتفاظ بصورة كاملة للبصمة، بل يستخلص مجموعة من التفاصيل الدقيقة، أبرزها نقاط تفرع خطوط البصمة ونهاياتها، والمعروفة علميا باسم "النقاط المميزة" (Minutiae).

وبعد التقاط البصمة، تُعالج البيانات وتحول إلى صيغة رقمية قابلة للتحليل، ثم تستخدم خوارزميات متخصصة لمقارنة الخصائص المسجلة بالقراءة الجديدة.

ولا تشترط هذه الخوارزميات تطابق البصمتين بصورة كاملة، نظرا لاحتمال اختلاف موضع الإصبع أو زاوية وضعه في كل عملية مسح، وإنما تبحث عن تطابق عدد كافٍ من مجموعات النقاط المميزة لتحديد ما إذا كانت البصمة تعود إلى المستخدم نفسه.

الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل تحليل البصمات

وفي تطور علمي لافت، أشار التقرير إلى أن فريقا من الباحثين استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أنماط مشتركة بين بصمات الأصابع المختلفة للشخص الواحد.

وأظهرت النتائج إمكانية الاستفادة من بصمة إصبع واحدة للتنبؤ بما إذا كانت بصمة إصبع آخر، يعود إلى الشخص نفسه، تنتمي إلى الفرد ذاته، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير أساليب جديدة للتعرف على الهوية وتحليل البصمات.

ورغم أن هذه التقنية لا تزال في إطار البحث والتطوير، فإنها تعكس الاتجاه المتزايد نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في أنظمة التحقق البيومتري، بما قد يسهم في تعزيز قدراتها وتوسيع استخداماتها مستقبلًا.