حققت لعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6) انطلاقة تجارية غير مسبوقة، بعدما بلغت مبيعات التجزئة العالمية نحو 3.79 مليارات دولار خلال يومها الأول، وفقاً للأرقام التي أعلنتها شركة Rockstar Games، في إنجاز وصفته بأنه الأكبر في تاريخ إطلاق المنتجات الترفيهية بمختلف أنواعها.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة Take-Two Interactive، أن الرقم يستند إلى تقديرات المبيعات العالمية حتى نهاية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، الذي شهد الإطلاق الرسمي للعبة، مؤكدة بيع 32.5 مليون نسخة قبل موعد الإصدار، وهو رقم قياسي جديد عبر مختلف منصات الألعاب.

ويعكس هذا الأداء حجم الإقبال الاستثنائي على الإصدار السادس من السلسلة الشهيرة، التي انتظر جمهورها أكثر من 13 عاماً منذ إطلاق الجزء الخامس، فيما قال سام هاوزر، رئيس ومؤسس Rockstar Games، إن الشركة تشعر بامتنان كبير تجاه استجابة اللاعبين حول العالم.

تقديرات مستقلة بأرقام مختلفة

وفي مقابل الأرقام الرسمية، قدمت شركة أبحاث السوق Sensor Tower تقديراً مستقلاً لإيرادات اللعبة، بلغ نحو 2.36 مليار دولار، استناداً إلى مبيعات تقدر بنحو 24.6 مليون نسخة.

ويكشف الفارق بين الرقمين، البالغ نحو 1.43 مليار دولار، عن اختلاف منهجيات احتساب المبيعات والإيرادات ونطاق البيانات التي تعتمد عليها كل جهة، إذ أعلنت Rockstar إجمالي مبيعات التجزئة العالمية وفق تقديراتها الداخلية، بينما قدمت Sensor Tower تقديراً مستقلاً للسوق.

تتفوق على الجزء الخامس بأضعاف

وبالمقارنة مع الجزء السابق GTA V، الذي حقق مليار دولار من مبيعات التجزئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه عام 2013، تبدو انطلاقة الإصدار الجديد أكثر قوة، بعدما سجل 3.79 مليارات دولار في يوم واحد وفق إعلان الشركة.

كما تجاوزت مبيعات اليوم الأول الرقم الذي حققه الجزء الخامس خلال أول 24 ساعة، والمقدر بنحو 800 مليون دولار، لتقترب من خمسة أضعافه.

وعلى مستوى صناعة الترفيه، قالت Rockstar إن إطلاق GTA 6 حقق رقماً قياسياً غير مسبوق عبر مختلف الوسائط، متجاوزاً أرقاماً ضخمة في قطاع السينما، في مقارنة تعكس حجم القوة التجارية المتنامية لألعاب الفيديو.

تقييمات نقدية مرتفعة وإقبال جماهيري واسع

ولم يقتصر نجاح اللعبة على المبيعات، بل امتد إلى التقييمات النقدية، بعدما سجلت 99 نقطة على موقع Metacritic، وسط إشادات واسعة من النقاد بجودة التجربة والتفاصيل البصرية والعالم المفتوح الذي تقدمه.

وتدور أحداث اللعبة في ولاية ليونيدا الخيالية، التي تضم مدينة فايس سيتي المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية، وتتمحور قصتها حول شخصيتي جيسون ولوسيا، اللذين يجدان نفسيهما وسط عالم الجريمة والمؤامرات، في تجربة تتيح للاعبين حرية التجول وتنفيذ المهام والسطو وسرقة السيارات.

وطُرحت اللعبة رسمياً على منصتي PlayStation 5 وXbox Series X|S، وسط اهتمام عالمي واسع، بعد سنوات طويلة من الترقب والتكهنات بشأن موعد الإصدار وتفاصيل المحتوى.

تحذيرات أمنية من تقليد مشاهد اللعبة

وفي الوقت الذي حققت فيه اللعبة نجاحاً تجارياً ونقدياً كبيراً، أثار محتواها اهتمام السلطات الأمنية في الولايات المتحدة، حيث أصدرت إدارات شرطة تحذيرات للجمهور من تقليد مشاهد سرقة السيارات والقيادة المتهورة وأعمال العنف التي تظهر داخل العالم الافتراضي.

ونشرت شرطة أتلانتا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها: "لعبة GTA ليست مكاناً حقيقياً، لكن أتلانتا مدينة حقيقية"، داعية إلى عدم الخلط بين الترفيه الافتراضي والقرارات الواقعية.

وبهذا الأداء، تعزز GTA 6 مكانة سلسلة Grand Theft Auto باعتبارها واحدة من أكبر العلامات التجارية في صناعة الألعاب الإلكترونية، فيما تفتح أرقام إطلاقها الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة بين ألعاب الفيديو والإنتاجات السينمائية الكبرى على صدارة سوق الترفيه العالمي.