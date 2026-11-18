قد يلاحظ مستخدمو هواتف أندرويد ظهور علامة تعجب (!) بجوار رمز شبكة الواي فاي أعلى شاشة الهاتف، وهو مؤشر قد يثير التساؤلات بشأن وجود مشكلة في الاتصال، خاصة عندما يبدو الهاتف متصلاً بالشبكة رغم تعذر تصفح الإنترنت.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، فإن ظهور هذه العلامة يعني عادةً أن الهاتف متصل بشبكة الواي فاي، لكنه لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت، أو أن الاتصال المتاح محدود، ما يشير إلى وجود خلل في الاتصال بين الشبكة والإنترنت.

أسباب ظهور علامة التعجب بجوار الواي فاي

تتعدد الأسباب المحتملة لظهور هذه العلامة، أبرزها انقطاع خدمة الإنترنت لدى مزود الخدمة، أو وجود مشكلة في جهاز التوجيه (الراوتر) تمنعه من الاتصال بالإنترنت بصورة طبيعية، وفي بعض الحالات، قد تكون المشكلة مرتبطة بالهاتف نفسه، وليس بالشبكة.

ويمكن للمستخدم تحديد مصدر المشكلة بسهولة من خلال تجربة الاتصال بالإنترنت باستخدام جهاز آخر متصل بشبكة الواي فاي نفسها، فإذا تمكن الجهاز الآخر من تصفح الإنترنت دون مشكلات، فمن المرجح أن يكون الخلل في إعدادات الهاتف.

خطوات بسيطة لاستعادة الاتصال بالإنترنت

يوصي التقرير بتجربة عدد من الحلول الأولية، من بينها إيقاف تشغيل الواي فاي وإعادة تشغيله، أو إعادة تشغيل الهاتف، أو حذف الشبكة من قائمة الشبكات المحفوظة ثم الاتصال بها مجدداً.

كما يمكن اللجوء إلى إعادة ضبط إعدادات الشبكة في الهاتف، مع مراعاة أن هذه الخطوة قد تتطلب إعادة إدخال بيانات شبكات الواي فاي المحفوظة وإعادة إقران أجهزة البلوتوث.

أما إذا كانت المشكلة في الراوتر، فيمكن إعادة تشغيله والتحقق من مؤشرات الحالة الموجودة عليه، إذ تتضمن بعض الأجهزة مؤشرات منفصلة توضح حالة اتصال الواي فاي والاتصال بالإنترنت، وإذا استمر الخلل، فقد يكون من الضروري التواصل مع مزود خدمة الإنترنت.

لماذا تظهر العلامة عند الاتصال بشبكات الأماكن العامة؟

لا تعني علامة التعجب دائماً وجود عطل في الشبكة، فقد تظهر عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة في المقاهي والمطارات، بسبب الحاجة إلى تسجيل الدخول أولاً عبر صفحة مخصصة للمصادقة.

وفي هذه الحالة، يرسل الهاتف عادةً إشعاراً يتيح فتح صفحة تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة، قبل السماح باستخدام الإنترنت.

تحديث أندرويد قد يكون الحل الأخير

ومن الحلول السريعة التي يمكن تجربتها تفعيل وضع الطيران لبضع ثوانٍ ثم إيقافه، لإعادة تنشيط اتصالات الهاتف، وهي خطوة قد تساعد على معالجة بعض مشكلات الاتصال دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز.

وإذا استمرت علامة التعجب في الظهور عند الاتصال بشبكات واي فاي مختلفة، ينصح بالتحقق من وجود تحديثات جديدة لنظام أندرويد، إذ لا تقتصر أهمية هذه التحديثات على إضافة مزايا جديدة، بل تشمل أيضاً إصلاح الأخطاء البرمجية وتحسين استقرار الاتصال.

إن ظهور علامة التعجب بجوار رمز الواي فاي ليس بالضرورة مؤشراً على عطل في الهاتف، بل هو تنبيه إلى أن الاتصال بالشبكة لا يضمن بالضرورة إمكانية الوصول إلى الإنترنت.