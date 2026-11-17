أصبحت خصوصية المحادثات على تطبيق واتسآب محل تساؤلات متزايدة، خاصة مع إمكانية الوصول إلى الحساب واستخدامه من أجهزة أخرى غير الهاتف الأساسي، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية اطلاع أشخاص آخرين على الرسائل والمحادثات دون علم صاحب الحساب، في حال تمكنوا من ربط أجهزتهم بحسابه بطرق احتيالية.

وتتيح خاصية "الأجهزة المرتبطة" (Linked Devices) في واتسآب استخدام الحساب عبر أجهزة متعددة، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المصاحبة، دون الحاجة إلى إبقاء الهاتف الأساسي متصلاً بالإنترنت طوال الوقت.

ووفقاً لما ذكره مركز مساعدة واتساب "WhatsApp Help Center"، يمكن للمستخدم مراجعة الأجهزة المرتبطة بحسابه من خلال إعدادات التطبيق، كما يمكنه تسجيل الخروج من أي جهاز لا يتعرف عليه.

كيف يستطيع شخص قراءة رسائلك على واتسآب من هاتف آخر؟

لا يشترط أن يستولي شخص آخر على هاتفك أو ينتزع منك إمكانية الدخول إلى حسابك حتى يتمكن من الاطلاع على محادثاتك، إذ يمكن أن يحدث ذلك من خلال استغلال خاصية ربط الأجهزة، بعدما يخدع المستخدم ويدفعه إلى مسح رمز QR أو الضغط على رابط يؤدي إلى ربط جهاز المحتال بحساب الضحية.

وفي هذا السياق، حذرت أجهزة الاستخبارات والأمن الهولندية، وهما جهاز الاستخبارات والأمن العام (AIVD) وجهاز الاستخبارات العسكرية (MIVD)، من أساليب احتيالية تستهدف مستخدمي تطبيقات المراسلة، من بينها واتسآب، بهدف الوصول إلى حساباتهم عبر خداعهم لمسح رموز QR أو الضغط على روابط تبدو آمنة.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لجهاز الاستخبارات والأمن الهولندي "AIVD"، في تحذير أمني نشره في 9 مارس 2026، فإن المهاجمين قد يرسلون إلى الضحايا رمز QR أو رابطاً يبدو وكأنه دعوة للانضمام إلى مجموعة محادثة، بينما يؤدي في الحقيقة إلى ربط جهاز المهاجم بحساب المستخدم.

وأوضح التحذير أن الجهاز المرتبط قد يمنح المهاجم إمكانية الوصول إلى محادثات الضحية، بما في ذلك سجل المحادثات في كثير من الحالات، فضلاً عن قراءة الرسائل الجديدة وإرسال رسائل باسم صاحب الحساب، بينما يظل الضحية قادراً على استخدام حسابه بصورة طبيعية، وهو ما قد يجعل اكتشاف الاختراق أكثر صعوبة.

هل يستطيع المتطفل قراءة الرسائل القديمة والجديدة؟

تتوقف طبيعة الوصول إلى المحادثات على طريقة الاختراق ونوع الجهاز المرتبط ومدى توافر سجل المحادثات الذي تتم مزامنته معه.

وبحسب التحذير الأمني الصادر عن جهازي AIVD وMIVD، فإن ربط جهاز المهاجم بحساب الضحية قد يتيح له الاطلاع على سجل المحادثات في كثير من الحالات، إلى جانب متابعة الرسائل التي يرسلها المستخدم لاحقاً.

وهذا يعني أن استمرار صاحب الحساب في استخدام واتسآب بصورة طبيعية لا يمثل دليلاً كافياً على أن حسابه لم يتعرض للوصول غير المصرح به، فقد يظل الجهاز الأساسي يعمل بصورة معتادة بالتزامن مع وجود جهاز آخر مرتبط بالحساب.

لكن من المهم التمييز بين ربط جهاز إضافي بالحساب والاستيلاء الكامل على الحساب وتسجيله على هاتف جديد، فهما طريقتان مختلفتان من الناحية التقنية، ولا تضمنان الوصول إلى المحتوى نفسه.

ووفقاً لما ذكره مركز مساعدة واتسآب، فإن إعادة تسجيل الحساب باستخدام رمز التحقق المكون من ستة أرقام تؤدي إلى تسجيل خروج الأجهزة الأخرى من الحساب، كما يوضح المركز أن الشخص الذي يعيد تسجيل الحساب على هاتف جديد لا يستطيع قراءة المحادثات السابقة المخزنة على هاتف الضحية لمجرد إتمام عملية التسجيل.

لماذا لا يمنع التشفير من طرف إلى طرف قراءة الرسائل؟

قد يعتقد بعض المستخدمين أن تشفير واتسآب من طرف إلى طرف يجعل الاطلاع على رسائلهم مستحيلاً، إلا أن هذا الاعتقاد يحتاج إلى توضيح، فالتشفير يحمي الرسائل أثناء انتقالها بين الأجهزة، لكنه لا يمنع الوصول إليها من جهاز أصبح مرتبطاً بالحساب بصورة مصرح بها من الناحية التقنية، حتى لو تم ذلك نتيجة خداع المستخدم.

وبحسب ما أوضحه جهاز الاستخبارات والأمن الهولندي "AIVD"، فإن الهجمات التي تستغل خاصية الأجهزة المرتبطة لا تعني بالضرورة اختراق نظام التشفير الخاص بالتطبيق، وإنما تعتمد على استغلال خصائص مشروعة داخل التطبيق وخداع المستخدم للحصول على إمكانية الوصول إلى حسابه.

وفي تقرير نشره موقع "Malwarebytes" المتخصص في الأمن السيبراني في 10 مارس 2026، جرى توضيح أن هذا النوع من الهجمات يعتمد على التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، وليس بالضرورة على اكتشاف ثغرة تقنية في تطبيق واتسآب نفسه.

ما العلامات التي تكشف أن شخصاً آخر يقرأ رسائلك؟

تتمثل الخطوة الأهم في مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة بالحساب، إذ يمكن أن تكشف وجود جلسة استخدام لا يعرفها صاحب الحساب، سواء كانت مرتبطة بمتصفح أو جهاز كمبيوتر أو هاتف آخر.

ووفقاً لما ذكره "WhatsApp Help Center"، يستطيع المستخدم التحقق من جميع الأجهزة المرتبطة بحسابه، ومعرفة الأجهزة التي يمكنها الوصول إليه، ثم تسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف.

كما ينبغي الانتباه إلى بعض المؤشرات التي قد تستدعي الفحص، ومنها:

ظهور جهاز أو متصفح غير معروف ضمن قائمة الأجهزة المرتبطة.

وجود نشاط على الحساب لا يتذكر المستخدم القيام به.

إرسال رسائل لم يكتبها صاحب الحساب.

تلقي تنبيهات أو رموز تحقق لم يطلبها المستخدم.

ملاحظة تغييرات غير معتادة في المحادثات أو إعدادات الحساب.

ولا يعني ظهور أحد هذه المؤشرات بمفرده بالضرورة أن الحساب مخترق، لكنه يستدعي مراجعة إعدادات الأمان والتحقق من الأجهزة التي تستخدم الحساب.

كيف تحمي حساب واتسآب من التجسس عبر هاتف آخر؟

ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات لتقليل احتمالات الوصول غير المصرح به إلى الحساب، وفي مقدمتها مراجعة الأجهزة المرتبطة بصورة دورية، وعدم مسح أي رمز QR يصل من مصدر مجهول، وعدم مشاركة رموز التحقق مع أي شخص مهما كانت صفته.

ووفقاً للتحذير الأمني المنشور على الموقع الرسمي لجهاز "AIVD"، فإن المستخدمين مطالبون بفحص قائمة الأجهزة المرتبطة بحساباتهم بانتظام، وحذف أي جهاز غير معروف فوراً، فضلاً عن تجنب الاستجابة لدعوات الانضمام إلى مجموعات محادثة من مصادر غير موثوقة.

كما يؤكد مركز مساعدة واتسآب ضرورة عدم مشاركة رمز التسجيل المكون من ستة أرقام مع أي شخص، بما في ذلك الأصدقاء وأفراد العائلة، مع أهمية تفعيل خاصية التحقق بخطوتين لإضافة طبقة حماية إضافية إلى الحساب.

ويمكن للمستخدم مراجعة الأجهزة المرتبطة من خلال فتح تطبيق واتسآب، ثم الدخول إلى قائمة الإعدادات أو النقاط الثلاث أعلى الشاشة، واختيار "الأجهزة المرتبطة" (Linked Devices)، وبعد ذلك مراجعة الجلسات النشطة وتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف.

ماذا تفعل إذا اكتشفت أن شخصاً آخر مرتبط بحسابك؟

إذا اكتشفت وجود جهاز غريب ضمن قائمة الأجهزة المرتبطة، فمن الضروري تسجيل الخروج منه فوراً، ثم مراجعة إعدادات الأمان وتفعيل التحقق بخطوتين، والتأكد من عدم مشاركة رموز التسجيل أو بيانات الحساب مع أي جهة غير موثوقة.

أما إذا فقدت السيطرة على حسابك أو اكتشفت أن شخصاً آخر أعاد تسجيله على جهازه، فيجب استعادة الحساب من خلال تسجيل رقم هاتفك مرة أخرى في واتسآب وإدخال رمز التحقق المكون من ستة أرقام الذي يصلك عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.

ووفقاً لما ذكره مركز مساعدة واتسآب "WhatsApp Help Center"، فإن إدخال رمز التسجيل المكون من ستة أرقام يؤدي إلى تسجيل خروج الأجهزة الأخرى التي تستخدم الحساب، حتى إذا كان الشخص الذي استولى عليه قد فعّل رمز التحقق بخطوتين.

يمكن بالفعل لشخص آخر قراءة رسائل واتسآب من جهاز مختلف دون أن يفقد صاحب الحساب إمكانية استخدامه، وذلك في حال نجاحه في ربط جهازه بالحساب من خلال الخداع أو استغلال المستخدم.

لكن ذلك لا يعني أن واتسآب نفسه غير آمن أو أن تشفيره قد تم اختراقه، إذ تشير التحذيرات الأمنية إلى أن الخطر يرتبط في كثير من الحالات بالتصيد الاحتيالي وسوء استخدام خاصية الأجهزة المرتبطة.

إن مراجعة الأجهزة المرتبطة بانتظام، وعدم مسح رموز QR مجهولة المصدر، وعدم مشاركة رموز التحقق، تظل من أهم الإجراءات التي تساعد المستخدمين على حماية محادثاتهم وخصوصيتهم.