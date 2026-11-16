لماذا تنفد بطارية هاتفك فجأة رغم عدم استخدامه؟.. أسباب خفية وحلول بسيطة

من أكثر المشكلات التي تثير انزعاج مستخدمي الهواتف الذكية ملاحظة تراجع نسبة شحن البطارية بصورة مفاجئة، حتى عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام المكثف، أو نفاد الشحن خلال ساعات قليلة، بعد أن كان الجهاز قادراً على العمل طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحنه.

ورغم أن استهلاك البطارية يرتبط بطبيعة الاستخدام، إذ تستهلك الألعاب والتصوير وتشغيل التطبيقات الثقيلة طاقة أكبر مقارنة بتصفح الإنترنت أو الاستماع إلى الموسيقى، فإن الهبوط المفاجئ في مستوى الشحن قد يكون مؤشراً إلى أسباب تقنية أو مشكلات تتعلق بصحة البطارية، وليس بالضرورة دليلاً على قرب انتهاء عمر الهاتف.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «إنغادجيت» التقني، فإن أبرز الأسباب المحتملة تشمل تراجع كفاءة البطارية مع مرور الوقت، والتحديثات البرمجية، والتطبيقات التي تستمر في العمل في الخلفية، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

قد يبدو أن الهاتف يعرض نسبة الشحن المتبقية بدقة، إلا أن هذه النسبة ليست قياساً مباشراً لكمية الطاقة الموجودة داخل البطارية، وإنما تقدير تحسبه برمجيات الجهاز اعتماداً على عوامل من بينها الجهد الكهربائي والتيار وحالة البطارية.

وفي بعض الحالات، قد لا يعكس هذا التقدير مستوى الشحن الفعلي بصورة دقيقة، قبل أن يعيد النظام حسابه وتحديث القراءة، فتظهر نسبة البطارية وكأنها انخفضت فجأة بمقدار كبير بدلاً من التراجع التدريجي المعتاد.

وتزداد احتمالات حدوث ذلك مع البطاريات القديمة أو المتدهورة، إذ تفقد بطاريات الليثيوم أيون مع مرور الوقت جزءاً من قدرتها الأصلية على الاحتفاظ بالطاقة، كما تصبح أقل كفاءة في توفير الطاقة المطلوبة عند تشغيل المهام التي تحتاج إلى استهلاك مرتفع، مثل فتح الكاميرا أو استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وفي هذه الحالة، قد يواجه الهاتف صعوبة في توفير الطاقة اللازمة لبعض العمليات، ما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في قراءة الشحن، أو تراجع أداء الجهاز في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة.

زيادة استهلاك

ليس تراجع عمر البطارية دائماً مرتبطاً بتلفها، إذ قد تكون تحديثات نظام التشغيل سبباً مؤقتاً في زيادة استهلاك الطاقة.

فبعد تثبيت تحديث جديد لنظامي «آي أو إس» أو «أندرويد»، ينفذ الهاتف مجموعة من العمليات الداخلية، تشمل إعادة تنظيم الملفات وفهرسة البيانات وتحسين أداء التطبيقات، وهي عمليات تتطلب استهلاكاً إضافياً للطاقة.

وقد يستمر هذا الاستهلاك المرتفع لبضع ساعات، أو حتى عدة أيام بحسب حجم التحديث والبيانات المخزنة على الجهاز، قبل أن يعود معدل استهلاك البطارية إلى مستوياته الطبيعية مع اكتمال عمليات التحسين.

كما يمكن أن تتسبب بعض التطبيقات التي تعاني أخطاء برمجية، أو التي تستمر في تنفيذ مهامها بالخلفية، في استنزاف الشحن بسرعة، خصوصاً التطبيقات التي تستخدم الموقع الجغرافي بصورة متواصلة.

دور مؤثر

تلعب درجة الحرارة دوراً مؤثراً في كفاءة البطاريات وعمرها التشغيلي، إذ صُممت معظم الهواتف للعمل ضمن نطاق حراري يتراوح بين صفر و35 درجة مئوية.

وعندما ترتفع حرارة الهاتف بصورة ملحوظة، يزداد الضغط على البطارية، وقد يتسارع استهلاك الطاقة، فضلاً عن احتمالية تأثر كفاءتها على المدى الطويل.

لذلك، يُنصح بالتوقف عن استخدام الهاتف مؤقتاً عند ارتفاع حرارته، وتركه يبرد بصورة طبيعية بعيداً عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة.

ويحذر الخبراء من وضع الهاتف الساخن داخل الثلاجة لتبريده سريعاً، إذ قد يؤدي التغير المفاجئ في درجات الحرارة إلى تكاثف الرطوبة داخل الجهاز، بما يعرض مكوناته الإلكترونية للتلف.

إجراءات بسيطة

يمكن الحد من استنزاف البطارية من خلال مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تساعد على تحديد مصدر المشكلة وتقليل استهلاك الطاقة، ومن أبرزها: إغلاق التطبيقات المستنزفة للطاقة، عبر مراجعة التطبيقات التي تعمل في الخلفية وإيقاف الأنشطة غير الضرورية، خصوصاً التطبيقات التي تستهلك موارد الجهاز بصورة مستمرة.

وتقييد الوصول إلى الموقع الجغرافي من خلال ضبط صلاحيات التطبيقات بحيث لا تتمكن من الوصول إلى الموقع إلا أثناء استخدامها، بدلاً من السماح لها بذلك طوال الوقت.

إلى جانب مراجعة إحصاءات استهلاك البطارية عن طريق توفر أنظمة التشغيل أدوات تتيح معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكاً للطاقة، ما يساعد على اكتشاف التطبيقات المسببة للمشكلة.

وتحديث التطبيقات بالتأكد من تثبيت الإصدارات الحديثة، إذ قد تعالج التحديثات بعض الأخطاء البرمجية التي تؤدي إلى استنزاف الشحن.

بالإضافة إلى تجنب ارتفاع الحرارة عبر الابتعاد عن تعريض الهاتف للشمس أو استخدامه لفترات طويلة في ظروف حرارية مرتفعة.

وتتيح هواتف «آيفون» الوصول إلى تفاصيل استهلاك الطاقة وحالة البطارية من خلال الإعدادات، ثم اختيار «البطارية»، بينما توفر هواتف «سامسونغ غالاكسي» تفاصيل الاستخدام عبر الإعدادات وقسم البطارية.

كما تتضمن هواتف «غوغل بيكسل 6» والإصدارات الأحدث أداة لتشخيص البطارية، يمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات، للمساعدة في تقييم حالتها.

هبوط مفاجئ

تعد صحة البطارية من أهم المؤشرات التي ينبغي مراقبتها عند تكرار الهبوط المفاجئ في نسبة الشحن، إذ تنخفض قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة تدريجياً مع دورات الشحن والاستخدام.

وتشير شركة «أبل» إلى أن بطاريات طرازات «آيفون» الحديثة مصممة للاحتفاظ بما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن كاملة، مع اختلاف ذلك بحسب الطراز وظروف الاستخدام.

وعندما تنخفض السعة القصوى للبطارية إلى أقل من 80%، يصبح استبدالها خياراً جديراً بالنظر، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع سرعة نفاد الشحن أو إيقاف تشغيل الهاتف بصورة غير متوقعة أو تراجع أدائه.

ولا يعني ذلك بالضرورة الحاجة إلى شراء هاتف جديد، إذ قد تكون عملية استبدال البطارية كافية لاستعادة جزء كبير من كفاءة الجهاز وإطالة عمره الافتراضي، بتكلفة أقل بكثير من اقتناء هاتف آخر.

وفي النهاية، فإن الهبوط المفاجئ في نسبة الشحن ليس دائماً علامة على تلف البطارية، فقد يكون نتيجة تحديث برمجي أو تطبيق يستنزف الطاقة أو ارتفاع حرارة الجهاز، لكن تكرار المشكلة يستدعي فحص حالة البطارية ومراجعة إعدادات الاستهلاك لتحديد السبب ومعالجته قبل أن تتفاقم المشكلة.