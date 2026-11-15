لماذا يحتوي الراوتر على منفذ DSL.. وما الذي يمنع توصيل كابل الإنترنت به؟

تحتوي بعض أجهزة توجيه الإنترنت على منفذ يحمل اسم DSL، وهو منفذ يختلف عن منافذ توصيل كابلات الشبكة التقليدية، ويثير وجوده تساؤلات لدى المستخدمين بشأن وظيفته والسبب وراء تخصيص مدخل مستقل له، ويرتبط هذا المنفذ بتقنية قديمة نسبياً لا تزال مستخدمة في بعض الدول، وتعتمد على خطوط الهاتف الأرضية لنقل الإنترنت إلى المنازل والشركات.

وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear»، فإن DSL اختصار لعبارة «خط المشترك الرقمي» (Digital Subscriber Line)، وهي تقنية تتيح توفير اتصال بالإنترنت عبر الأسلاك النحاسية المستخدمة في شبكات الهاتف الأرضي، دون الحاجة إلى إنشاء شبكة منفصلة لنقل البيانات.

كيف يعمل منفذ DSL؟

ظهر استخدام هذه التقنية عندما كانت خطوط الهاتف الأرضي منتشرة على نطاق واسع في المنازل والشركات، إذ استفادت شركات الاتصالات من البنية التحتية القائمة لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأسلاك نفسها.

ويُوصل منفذ DSL في جهاز المودم والراوتر المدمج بسلك هاتف متصل بمقبس الحائط، ليتواصل الجهاز مع مزود خدمة الإنترنت عبر الإشارات المرسلة من خلال الخط النحاسي.

ويعمل المودم على تحويل هذه الإشارات إلى بيانات يمكن توزيعها داخل المنزل عبر شبكة الواي فاي أو منافذ LAN، بما يتيح للأجهزة المختلفة الاتصال بالإنترنت.

وتعتمد التقنية على تخصيص نطاقات ترددية مختلفة للصوت والبيانات، وهو ما يسمح باستخدام خط الهاتف لإجراء المكالمات ونقل بيانات الإنترنت في الوقت نفسه.

لماذا لا يصلح له كابل الإيثرنت؟

يختلف منفذ DSL عن منافذ الإيثرنت المستخدمة لتوصيل أجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات وأجهزة الشبكة بالراوتر، سواء من حيث الوظيفة أو نوع الموصل المستخدم.

فمنفذ DSL يعتمد على قابس الهاتف المعروف باسم RJ11، بينما تستخدم منافذ الإيثرنت قابس RJ45 الأكبر حجماً، والمخصص لنقل بيانات الشبكة المحلية.

ويبلغ قياس قابس الهاتف نحو 6 × 9.5 مليمتر، مقابل 6 × 11 مليمتر لقابس الإيثرنت، ولذلك لا يمكن التعامل مع المنفذين باعتبارهما قابلين للتبادل، كما أن منفذ DSL لا ينقل بيانات الإيثرنت مباشرة.

وتوجد هذه الخاصية عادة في الأجهزة التي تجمع بين المودم والراوتر، وتُعرف باسم «مودم راوتر DSL»، بينما تفتقر إليها غالبية أجهزة الراوتر التقليدية، التي تحتاج إلى مودم منفصل إذا كان الاتصال بالإنترنت يعتمد على خطوط DSL.

ومن أمثلة هذه الأجهزة راوتر «Asus DSL-AX82U»، الذي يجمع بين المودم والراوتر ويدعم تقنية Wi-Fi 6.

ما الفرق بين ADSL وVDSL؟

تندرج تقنيتا ADSL وVDSL ضمن عائلة DSL، لكنهما تختلفان في السرعات وإمكانات نقل البيانات.

وتُستخدم تقنية ADSL بصورة أساسية في المنازل، وتوفر سرعة تنزيل أعلى من سرعة رفع البيانات، بما يجعلها مناسبة للاستخدامات التي تتطلب استقبال بيانات أكثر من إرسالها.

أما VDSL فهي إصدار أحدث وأسرع، إذ تصل سرعات التنزيل فيها إلى نحو 100 ميغابت في الثانية، وسرعات الرفع إلى 50 ميغابت في الثانية.

ورغم هذه السرعات، تواجه تقنية DSL منافسة متزايدة من شبكات الألياف الضوئية، التي توفر سرعات أعلى بكثير، وتصل في بعض الخدمات إلى 940 ميغابت في الثانية.

هل لا تزال تقنية DSL مستخدمة؟

لا تزال التقنية موجودة في عدد من الأسواق، خصوصاً في أوروبا وأستراليا، بينما يتراجع استخدامها في الولايات المتحدة مع توسع شبكات الألياف الضوئية وتحديث البنية التحتية للاتصالات.

ووفقاً لتقرير لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، مثلت خطوط النحاس نحو 5.4% من إجمالي 135 مليون خط ثابت في الولايات المتحدة خلال عام 2025، بما يعادل نحو 7.3 ملايين خط.

ويعكس هذا الرقم تراجعاً واضحاً مقارنة بنحو 18.6 مليون خط في يونيو 2021، أي انخفاضاً بنحو 60% خلال أربع سنوات تقريباً.

ويرتبط هذا التراجع بمحدودية السرعات التي توفرها الشبكات النحاسية، إذ يبلغ متوسط سرعة التنزيل عبرها نحو 24 ميغابت في الثانية، وهي سرعة أقل من احتياجات بعض الاستخدامات الحديثة، مثل بث الفيديو عالي الدقة والألعاب عبر الإنترنت.

كما تتجه شركات الاتصالات إلى تقليص اعتمادها على هذه الشبكات، إذ توقفت شركة «AT&T» عن استقبال عملاء جدد لخدمة DSL في أكتوبر 2020، مع استمرار تقديم الخدمة للمشتركين الحاليين، وتخطط الشركة لإيقاف تشغيل معظم شبكة النحاس بحلول عام 2029.

وبذلك، فإن وجود منفذ DSL في بعض أجهزة الراوتر لا يعني أنه مخصص لتوصيل كابل الإنترنت المعتاد، بل يشير إلى أن الجهاز يدعم الاتصال عبر خطوط الهاتف النحاسية، وهي تقنية تتراجع تدريجياً مع انتشار الألياف الضوئية.