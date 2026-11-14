إيطاليا تغرم ميتا 887 مليون دولار لوصولها لبيانات مستخدمي أندرويد





قالت ​الهيئة الإيطالية المعنية بحماية البيانات اليوم ‌السبت ​إنها فرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (887 مليون دولار) على ميتا بلاتفورمز، بعد أن تبين لها أن الشركة وصلت إلى صور ومقاطع ⁠فيديو لدى مستخدمي نظام تشغيل أندرويد دون الحصول على موافقتهم أو إخطارهم بذلك.

* ذكرت الهيئة في بيان ‌أن ميتا تمكنت من الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي أندرويد من ‌خلال ميزة في تطبيق فيسبوك ‌تقترح محتوى من معرض صور المستخدمين ‌الشخصي يمكنهم ‌نشره.

* أضافت أن أمام ميتا 60 يوما لجعل ​هذه الميزة ‌غير ​مفعلة بشكل تلقائي وطلب موافقة ⁠المستخدمين بشكل منفصل.

* لم يتسن الحصول على تعليق بعد من ميتا.

* ​قالت ⁠الهيئة ⁠إن التحقيق، الذي بدأ في عام 2025، لم يشمل الاستخدام المحتمل للمحتوى ⁠في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفت ميتا فعله.

* أضافت الهيئة أنها تحتفظ بالحق في أن تقيم بشكل منفصل ميزة جديدة، أطلقت ‌في عام 2026، تسمح بمعالجة المحتوى المخزن ​على الإنترنت من معرض صور المستخدمين.

* قالت الهيئة إن الغرامة تعادل حوالي 0.47 بالمئة من الإيرادات العالمية للمجموعة.