إيطاليا تغرم ميتا 887 مليون دولار لوصولها لبيانات مستخدمي أندرويد

قالت الهيئة الإيطالية المعنية بحماية البيانات اليوم السبت إنها فرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (887 مليون دولار) على ميتا بلاتفورمز، بعد أن تبين لها أن الشركة وصلت إلى صور ومقاطع فيديو لدى مستخدمي نظام تشغيل أندرويد دون الحصول على موافقتهم أو إخطارهم بذلك.
* ذكرت الهيئة في بيان أن ميتا تمكنت من الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي أندرويد من خلال ميزة في تطبيق فيسبوك تقترح محتوى من معرض صور المستخدمين الشخصي يمكنهم نشره.
* أضافت أن أمام ميتا 60 يوما لجعل هذه الميزة غير مفعلة بشكل تلقائي وطلب موافقة المستخدمين بشكل منفصل.
* لم يتسن الحصول على تعليق بعد من ميتا.
* قالت الهيئة إن التحقيق، الذي بدأ في عام 2025، لم يشمل الاستخدام المحتمل للمحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفت ميتا فعله.
* أضافت الهيئة أنها تحتفظ بالحق في أن تقيم بشكل منفصل ميزة جديدة، أطلقت في عام 2026، تسمح بمعالجة المحتوى المخزن على الإنترنت من معرض صور المستخدمين.
* قالت الهيئة إن الغرامة تعادل حوالي 0.47 بالمئة من الإيرادات العالمية للمجموعة.