مصائب قوم عند قوم فوائد.. هل يصنع زلزال «إنفيديا» مجد «إيه إم دي»؟

بينما تعيش «إنفيديا» واحدة من أعنف الأزمات في تاريخها، بدأت منافستها «إيه إم دي» تجني أولى ثمار الاضطراب الذي ضرب عملاق الرقائق. فقد اتجه المستثمرون إلى أسهم الشركات القادرة على منافسته في سوق معالجات الرسوميات والذكاء الاصطناعي، في تحول قد يتجاوز المضاربة قصيرة الأجل إلى إعادة رسم خريطة المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات التكنولوجية ربحية ونمواً.

تجلى ذلك بوضوح في تعاملات الخميس (12 نوفمبر)؛ حين افتتح سهم «إنفيديا» الجلسة على تراجع تجاوز 11%، ثم واصل هبوطه حتى خسر نحو 14% من قيمته، مسجلاً 148.80 دولاراً في أدنى مستوياته، لتنزل القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة دون القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت». ثم قلّص السهم جانباً من خسائره، فتداول قرب 165 دولاراً، بتراجع يقارب 5% عن إغلاق الأربعاء البالغ 173.73 دولاراً. ويأتي ذلك بعد أن فقد السهم أكثر من خُمس قيمته خلال الشهر الماضي. وسارعت مؤسسات مالية إلى خفض تقديراتها، فخفض «بيرنشتاين» السعر المستهدف للسهم إلى النصف، من 400 إلى 200 دولار، وخفضه «آر بي سي كابيتال ماركتس» من 330 إلى 230 دولاراً. وفي المقابل، ارتفع سهم «إيه إم دي» بنحو 5.8%، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 5.3%. وجاء هذا التباين عقب استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خليفة دائم. وكان سهم «إيه إم دي» قد قفز بأكثر من 13% يوم الاثنين الماضي، حين أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق في علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.

الطلب.. رهان

وتحمل هذه التحركات إشارة أبعد من صعود سهم وهبوط آخر؛ فالمستثمرون فقدوا ثقتهم في استقرار قيادة «إنفيديا»، لكنهم ما زالوا يراهنون على الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة، وصار بعضهم يبحث عن شركات تستفيد من استمرار هذا الطلب دون أن تحمل المخاطر الإدارية نفسها.

وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى أن الأزمة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات المؤهلة للاستفادة من أي تراجع محتمل في هيمنة «إنفيديا»، وفي مقدمتها «إيه إم دي» و«برودكوم»، إلى جانب شركات التكنولوجيا التي تطور معالجاتها الخاصة، مثل «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل». ونقلت الوكالة عن مانديب سينغ، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في «بلومبرغ إنتليجنس»، أن المنافسين قد يحصلون على فرصة لزيادة حصصهم في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تكون القيادة الجديدة لـ«إنفيديا» أكثر تحفظاً في رسم أهدافها وتنفيذ خططها التوسعية.

ولهذه التوقعات ما يسندها؛ فصعود «إنفيديا» قام على تفوق معالجاتها، وقام بالقدر نفسه على الدور الذي أداه هوانغ في نسج العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا، وبناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والبرمجيات والشبكات ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات وشراكات جعلت الشركة طرفاً رئيسياً في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن هنا يطرح غيابه أسئلة عن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة التوسع، فبناء مراكز البيانات العملاقة يقوم على تعاقدات واستثمارات تمتد سنوات، وتتطلب استقراراً في خطط توريد الرقائق وتطوير أجيالها اللاحقة.

مورد بديل

وهنا تتسع الفرصة أمام «إيه إم دي»؛ فهي تملك منتجات منافسة، وتستطيع أن تقدم نفسها مورداً بديلاً للشركات الراغبة في تقليل اعتمادها على «إنفيديا»، سواء لاعتبارات الكلفة أو تنويع الموردين أو تجنب مخاطر الارتهان لشركة واحدة.

وتدخل «إيه إم دي» هذه المرحلة مدفوعة بزخم تجاري ومالي خاص بها، يسبق أزمة منافستها. فقد أعلنت في الثالث من نوفمبر أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 45% إلى نحو 13.4 مليار دولار، فيما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات بنسبة 97% إلى 8.5 مليارات دولار، مدفوعة بالطلب على معالجات الخوادم ورقائق الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الرئيسة التنفيذية للشركة ليزا سو أن تنمو الإيرادات بأكثر من 80% في 2027، وأن تصبح مراكز البيانات المصدر الأكبر لنمو الإيرادات والأرباح. وتكشف هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في طبيعة أعمال الشركة، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي حلّت محل معالجات الحواسيب وبطاقات الألعاب، محركاً رئيسياً لنموها، وهو السوق نفسه الذي صنع القيمة السوقية الهائلة لـ«إنفيديا».

وعلى الصعيد التقني، تملك «إيه إم دي» سلسلة معالجات «إنستينكت» المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفي مقدمتها جيل «MI450» الذي دخل الخدمة لدى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب أنظمة «هيليوس» المتكاملة التي تجمع معالجات الرسوميات والخوادم والاتصالات في بنية واحدة. وتكتسب هذه الأنظمة أهمية خاصة، لأنها تنقل المنافسة مع «إنفيديا» من بيع الرقائق المنفردة إلى تقديم حلول متكاملة لمراكز البيانات، وهو الميدان الذي تتمتع فيه الأخيرة بأكبر مزاياها. وتؤكد نتائج «إيه إم دي» الأخيرة أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» تستخدم بالفعل أنظمة «هيليوس» في مراكز بياناتها.

حصة أكبر

وقد يكون هذا التنوع في قاعدة العملاء أقوى أسلحة «إيه إم دي» في الأزمة الحالية؛ فالشركات التي تستثمر عشرات المليارات في مراكز البيانات باعتمادها الكامل على مورد واحد تصبح أكثر عرضة لأي اضطراب في سلاسل التوريد أو القرارات الإدارية أو الأسعار. وإذا دفعت أزمة «إنفيديا» بعض عملائها إلى تسريع خطط تنويع الموردين، فستكون «إيه إم دي» في موقع يتيح لها المنافسة على حصة أكبر من العقود المقبلة. ولا يتطلب ذلك أن تتخلى الشركات عن معالجات «إنفيديا»، فيكفي أن تخصص نسبة إضافية من استثماراتها لمنتجات المنافس.

وبدأت مؤسسات مالية بالفعل في ترجمة هذه التوقعات إلى قرارات، فبحسب مجلة «بارونز»، رفع بنك الاستثمار «ويليام بلير» توصيته لسهم «إيه إم دي» إلى «أداء متفوق»، مستنداً إلى الفرص التي يتيحها اضطراب قيادة «إنفيديا»، وإلى مشكلات الإمداد لدى «إنتل»، منافستها في معالجات الخوادم والحواسيب. ورفع «بنك أوف أمريكا» السعر المستهدف للسهم من 650 إلى 700 دولار، وإن ظلت هذه التقديرات توقعات استثمارية لا تضمن أداء السهم مستقبلاً.

غير أن الطريق أمام «إيه إم دي» ليس ممهداً بالكامل، ففي سوق بطاقات الرسوميات المنفصلة للحواسيب المكتبية، حيث تتنافس سلسلة «راديون» مع بطاقات «جي فورس»، تكشف بيانات مؤسسة «جون بيدي ريسيرش» أن «إنفيديا» استحوذت على نحو 90% من السوق في الربع الثاني من 2026، مقابل قرابة 8% لـ«إيه إم دي» و2% لـ«إنتل». وتعني هذه الأرقام أن صعود السهم لم ينقل الهيمنة الفعلية، وأن المنافسة في البطاقات الاستهلاكية تختلف في طبيعتها عن المنافسة على رقائق مراكز البيانات، حيث ترتبط قرارات الشراء بعقود ضخمة ومتطلبات تقنية معقدة، إلا أن هبوط الأسهم قد يُسهم بشكل أو بآخر في تبني الشركات لاتجاه مغاير بالسعير للتعاون مع إيه إم دي لتنويع المصادر، الأمر الذي قد يدفع بالشكرة لتطوير منتجاتها في معالجات الرسوميات لمجاراة الأسواق، وإقاف استحواذ المنافس، تماماً كما انقضت إيه إم دي في السابق على إنتل ونالت منها في إنتاج المعالجات.

العقبة الأصعب

وتبقى المنظومة البرمجية التي بنتها «إنفيديا» حول معالجاتها، وفي مقدمتها منصة «كودا»، العقبة الأصعب، فعليها يعتمد عدد كبير من المطورين والشركات في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحتى حين تقدم شركة منافسة معالجات بأداء أو سعر جذاب، فإن نقل التطبيقات إليها يتطلب تعديلات برمجية واختبارات للتوافق والأداء، فيصبح تبديل المورد أعقد من مجرد شراء رقائق جديدة. ولهذا تستثمر «إيه إم دي» في منصتها البرمجية المفتوحة «روكم» بوصفها ركيزة أساسية في منافستها، فكلما سهّلت انتقال التطبيقات إلى أجهزتها، اتسعت فرصتها في تحويل اهتمام العملاء إلى عقود فعلية.

وثمة تحديات مالية لا تقل أهمية. فقد كشفت «رويترز» أن بعض الاتفاقيات الكبرى التي أبرمتها «إيه إم دي» مع شركات الذكاء الاصطناعي تتضمن حوافز مرتبطة بحصص محتملة في رأسمالها، وهذه الترتيبات تؤمّن مشتريات ضخمة طويلة الأجل، لكنها قد تخفف حصص المساهمين الحاليين إذا تحققت شروطها. كما أن نقص بعض المكونات الرئيسية، ومنها الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي، قد يحد من قدرة الشركة على رفع إنتاجها بالسرعة التي يتطلبها الطلب.

اختبار الثقة

وفي المقابل، ما زالت «إنفيديا» تحتفظ بمزايا يصعب تعويضها سريعاً، منها قوة منتجاتها وقاعدة مطوريها وعلاقاتها التجارية والطلب الكبير على معالجاتها.

وتشير تقارير «رويترز» إلى أن المخاوف الحالية تتعلق أساساً بمستقبل القيادة واستمرار استراتيجية التوسع والتمويل، دون أن يثبت أي تراجع في قدرة الشركة التقنية، وتتجه الأنظار إلى نتائجها المالية المقررة الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر، وهي أول اختبار لثقة السوق بالشركة بعد رحيل مؤسسها.

وهكذا، فالمستفيد الأكبر من أزمة «إنفيديا» قد يكون الشركة التي تُقنع السوق بأن هيمنة مورد واحد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد قدراً محتوماً، أكثر من الشركة التي تنتزع أكبر عدد من عملائها فوراً. وأمام «إيه إم دي» فرصة تتجاوز ارتفاعاً مؤقتاً في سعر سهمها، لتعزيز موقعها منافساً مباشراً في معالجات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع حضورها لدى الشركات الباحثة عن بديل تقني وتجاري موثوق. أما الحكم النهائي، فستصدره العقود الجديدة وحجم المعالجات التي تنجح الشركة في توريدها خلال السنوات المقبلة، أكثر مما تصدره البورصة. فإذا كانت الأزمة قد كشفت مدى اعتماد صناعة الذكاء الاصطناعي على «إنفيديا»، فإنها تمنح منافستها فرصة لإثبات أن هذه الصناعة قادرة على النمو دون الارتهان لعملاق واحد.