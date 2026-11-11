قيامة الذكاء الاصطناعي.. كيف نحتمي من «العاصفة»؟

لم تعد التحذيرات من هجمات إلكترونية يقودها الذكاء الاصطناعي حديثاً عن مستقبل بعيد. ففي الأسابيع الأخيرة توالت اختراقات طالت مصارف ومنصات للعملات المشفرة ومواقع حكومية وأنظمة حيوية، حتى بدا أن ما حذّر منه خبراء الأمن السيبراني منذ أواخر العام الماضي قد خرج من دفاتر التوقعات إلى أرض الواقع.

وفي تقرير نشرته مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية، يرسم الكاتب ماتيو وونغ صورة إنترنت يقترب من مرحلة بالغة الخطورة. فنماذج الذكاء الاصطناعي صارت تكتشف الثغرات الأمنية وتستغلها بسرعة لم تُعهد من قبل، وهو ما يضع المستشفيات والمصارف وشبكات الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بالشبكة تقريباً، في مرمى المهاجمين.

ففي أكتوبر الماضي، كشف الذكاء الاصطناعي عن ثغرات خطيرة في برمجيات تقوم عليها نحو 70% من مواقع الإنترنت في العالم، فسارعت حكومات إلى إيقاف مواقعها احترازياً ريثما تُسدّ الثغرات. وبعد نحو أسبوع، تلقّت منصة «بينانس»، كبرى منصات تداول العملات المشفرة في العالم، ضربة لم يعرف القطاع مثلها.

وبحسب ما أعلنته المنصة في نتائجها الأولية، بدأ الهجوم بمقابلات توظيف مزيفة وبرمجيات خبيثة استهدفت مهندسيها، ثم اتخذ المهاجمون من أداة ذكاء اصطناعي داخلية جسراً إلى أنظمتها الحساسة، حتى بلغوا محافظها في 29 أكتوبر. وقدّرت المنصة الأصول المتضررة بنحو 6.34 مليارات دولار، وقالت إنها جمّدت أو اعترضت ما قيمته 2.85 مليار دولار حتى الثالث من نوفمبر، وتعهدت بتعويض المتضررين وتحصين أنظمتها.

صفقة مجزية

امتدت الهجمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الخريف إلى مئات المؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية، وإلى مراكز بيانات ومصارف وجهات حكومية في أنحاء شتى من العالم. وأخطر ما في المشهد ما أحدثه الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات الاختراق نفسها. فالأدوات التي كانت تتطلب خبرة نادرة وأموالاً طائلة باتت في متناول المهاجمين بكلفة زهيدة، فصار استهداف الأفراد والشركات الصغيرة صفقة مجزية لمجرمي الإنترنت.

وفي مؤشر آخر على اتساع رقعة الخطر، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» ووكالات اتحادية أخرى تحذيراً مشتركاً من هجمات تستهدف أنظمة التبريد الصناعية، بعد حوادث طالت متاجر ومنشآت في فرنسا وبلجيكا وإيرلندا والسويد ودول أخرى. وأثار ذلك مخاوف على سلاسل إمداد الغذاء والدواء التي لا تحتمل انقطاع التبريد ساعة واحدة.

وعلى وقع هذه التطورات، تتأهب الحكومات لمرحلة قد تطول من الهشاشة الأمنية. فقد أعلنت اليابان حالة الطوارئ في الفضاء السيبراني، وأفادت تقارير بأن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية وجّه آلاف المؤسسات إلى مراجعات أمنية عاجلة. ودعت بريطانيا مواطنيها، في إرشادات الطوارئ، إلى ادّخار ما يكفي أياماً من الماء والغذاء تحسباً لكوارث محتملة بينها الهجمات الإلكترونية. وفي الولايات المتحدة، شدد وزير الحرب بيت هيغسيث على أن تبقى كل قاعدة عسكرية قادرة على مواصلة عملها ولو أطفأ هجوم إلكتروني شبكة الكهرباء.

ارتهان للتقنية

ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تكشف إدراكاً متزايداً لمدى ارتهان الحياة اليومية لأنظمة متصلة بالإنترنت، أكثر مما تنذر بانهيار وشيك للبنية الرقمية. فيكفي أن يتعطل أحد هذه الأنظمة حتى تتداعى من حوله خدمات كثيرة.

أما الفرد، فحصنه الأول في متناول يده، ويبدأ بترتيب بيته الرقمي. وأول ذلك كلمة مرور طويلة مختلفة لكل حساب، يُستحسن أن تكون مولّدة عشوائياً ومحفوظة في تطبيق مخصص لإدارة كلمات المرور. ويليه تفعيل المصادقة الثنائية، ولا سيما للبريد الإلكتروني والحسابات المصرفية، مع تفضيل تطبيقات المصادقة على الرسائل النصية متى أمكن. ثم المواظبة على تحديث الحواسيب والهواتف وأجهزة التوجيه «الراوتر» والتطبيقات. فالثغرة التي تُترك بلا علاج قد تمكّن المهاجم من سرقة بيانات الدخول وملفات تعريف الارتباط المحفوظة في المتصفح، وقد ينفذ بها إلى الحسابات حتى مع تفعيل بعض وسائل المصادقة الثنائية.

ويحذر التقرير من أن فنون الاحتيال نفسها قد ارتقت. فالمهاجمون ينشئون مواقع مزيفة لخدمة العملاء تتصدر نتائج محركات البحث، ويسخّرون مساعدين صوتيين بالذكاء الاصطناعي لاستدراج الضحايا إلى كشف بياناتهم الشخصية والمصرفية. وقد تأتي الحيلة في رسالة تبدو صادرة عن المدير أو موظف المصرف أو الوسيط العقاري أو جهة حكومية، مفصّلة على مقاس الضحية حتى يعسر كشفها. ولذلك ينصح الخبراء بفحص عنوان الموقع قبل فتح أي رابط، والتنبه إلى الأخطاء الإملائية والزوائد الغريبة في أسماء النطاقات، والامتناع عن الإفصاح عن أي معلومة حساسة لمتصل لم يكن في الحسبان، مهما ادّعى من صفة. والأسلم في هذه الحال إنهاء المكالمة ومعاودة الاتصال بالمؤسسة عبر رقمها الرسمي.

ملاجئ محصنة

ولا تقف الاستعدادات عند حدود الحسابات الرقمية، فبعض أقطاب وادي السيليكون مضوا بها إلى أقصاها. فالمستثمر بيتر ثيل خطط لبناء مسكن أشبه بالملجأ المحصّن على أرض يملكها في منطقة نائية بنيوزيلندا، قبل أن ترفض السلطات المحلية مشروعه. وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، قد تحدث لمجلة «ذا نيويوركر» عام 2016 عن مخزون يحتفظ به من الأسلحة والذهب والمضادات الحيوية والبطاريات والمياه والأقنعة الواقية، وعن أرض في منطقة بيغ سور بكاليفورنيا يلوذ بها عند الحاجة.

غير أن خبراء آخرين يؤثرون طريقاً أقرب إلى الواقع. فجيفري لاديش، المدير التنفيذي لمؤسسة «باليسيد ريسيرش» المتخصصة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي، يتحفظ على الاتكال الكامل على التخزين السحابي، ويحتفظ بنسخ من صوره ووثائقه المهمة على أقراص خارجية يصل إليها دون إنترنت. ويوصي بمخزون من الماء النظيف والطعام يكفي أياماً، ومعه مصابيح يدوية وشيء من النقود. فهذه الاحتياطات تنفع في الأوبئة والكوارث الطبيعية، كما تنفع إذا تعطلت شبكات الكهرباء أو الأنظمة المصرفية.

ويذهب إدوارد هاريس، المدير التقني لشركة «غلادستون إيه آي»، شوطاً أبعد. فهو يحتفظ بنسخ محلية من المحتوى الذي لا غنى له عنه، ويدوّن كلمات المرور لأكثر حساباته حساسية، كحسابه المصرفي وبريده الأساسي، على الورق دون أي نسخة رقمية. وينصح من يملكون عملات مشفرة بنقلها إلى محافظ غير متصلة بالشبكة.

ومبعث قلق هاريس أن تُستهدف البنية التحتية الحيوية، فيقطع اختراق واحد الماء أو الكهرباء، أو يعطل التبريد الذي يحفظ الغذاء والدواء. ويستشهد بهجمات عطّلت هذا الصيف مرافق مياه في الولايات المتحدة ومحطة كهرباء بريطانية. ولذلك فصل بعض وظائف الاتصال بالإنترنت عن سيارته، واتخذ خزانات كبيرة للمياه. ويقترح على من يريد احتياطاً أكبر أن يحفظ بعض أجهزته في حاويات معدنية تحجب موجات الراديو، ويقتني وسائل بديلة للتدفئة وطابعة ثلاثية الأبعاد لصنع قطع الغيار. ويمضي إلى اقتراح التعاون مع الأهل والأصدقاء على تجهيز مسكن يستغني عن شبكات الخدمات العامة.

امتحان عسير

خبراء إدارة الكوارث يرون أن هذا القدر من التحوط لا يلزم الجميع، وأن الهجوم السيبراني يُواجَه بالمبادئ نفسها التي تُواجَه بها الزلازل والعواصف. ويقول جيفري شليغلميلش، المدير الأكاديمي للمركز الوطني للاستعداد للكوارث في كلية كولومبيا للمناخ، إن انقطاع الكهرباء يترك في الناس الأثر نفسه، أكان سببه زلزالاً أم هجوماً إلكترونياً. ولهذا تبقى عُدّة الطوارئ المعهودة صالحة: طعام وماء لأيام، ومصباح يدوي، وبطاريات احتياطية، ومذياع يعمل بالبطاريات لتلقّي الأخبار حين تنقطع السبل. على أن أثمن ما يدّخره المرء، في رأيه، جارٌ يعرفه ويخطط معه، فالترابط الاجتماعي من أقوى ما يُستدل به على قدرة المجتمعات على تجاوز الكوارث والنهوض بعدها.

يخلص التقرير إلى أن تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي يضع منظومات الأمن السيبراني أمام امتحان عسير، دون أن يجعل أشد السيناريوهات قتامة قدراً محتوماً. وأنجع ما في يد الفرد أيسره: جهاز محدَّث، وحساب محصّن، ونسخة احتياطية من بياناته، وزاد يكفيه أياماً، ومصباح وبطاريات. وهي عُدّة تنفعه أمام هجوم إلكتروني واسع كما تنفعه أمام انقطاع عابر للكهرباء، فالاستعداد للعاصفة الرقمية يشبه، في أكثر وجوهه، الاستعداد لأي عاصفة أخرى.