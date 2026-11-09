"الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية" يعيدان رسم خريطة التهديدات السيبرانية

في وقت تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتطور معه أساليب الهجمات السيبرانية، لم تعد التهديدات الرقمية تقتصر على اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، بل بات الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين أدوات أكثر تطوراً وسرعة، فيما تلوح الحوسبة الكمية بتحديات جديدة قد تهدد أنظمة التشفير التقليدية، وتضع أمن البيانات الحساسة والبنى التحتية الحيوية أمام اختبارات غير مسبوقة.

مخاطر

وأمام هذه المخاطر المتنامية، تتجه المؤسسات إلى تبني حلول استباقية تعزز جاهزيتها وتحصّن منظوماتها الرقمية لمواجهة تهديدات المستقبل.

وفي هذا السياق، أطلقت شركة «Help AG»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لشركة "اتصالات"، محفظة خدماتها الجديدة " Quantum 360 "، المتخصصة في أمن ما بعد الحوسبة الكمية، بهدف مساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ومشغلي البنى التحتية الحيوية على تقييم مدى تعرض أنظمتها لمخاطر التشفير، ووضع خطط منهجية للانتقال إلى منظومات أمنية قادرة على الصمود أمام التهديدات الكمومية.

وأكد حمد القصاب، مدير المبيعات في شركة «Help AG»، في تصريح خاص لـ«البيان»، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية يفرض واقعاً جديداً على قطاع الأمن السيبراني، في ظل ظهور تهديدات أكثر تعقيداً وتغيراً في طبيعة الهجمات وأساليب تنفيذها، الأمر الذي يستدعي الانتقال من مرحلة الاستجابة للهجمات بعد وقوعها إلى تبني نهج استباقي يقوم على الاستعداد المبكر وتطوير منظومات الحماية.

وقال إن الشركة رصدت خلال الفترة الماضية تصاعداً في التهديدات السيبرانية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تزايد المخاوف من المخاطر المستقبلية للحوسبة الكمية، مشيراً إلى أن هذه التطورات دفعت المؤسسات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والبحث عن حلول مشتركة للحد من الهجمات، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات التقنية المقبلة.

أساليب الهجوم

وأشار القصاب إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر أن 47% من الجهات التي شملها التقرير رصدت تغيراً في وتيرة الهجمات السيبرانية وتصاعداً في حدتها خلال عام 2025، نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع وتنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم، لافتاً إلى أن المؤشرات خلال عام 2026 تؤكد استمرار تصاعد المخاطر وتزايد الحاجة إلى تعزيز الاستعداد الأمني.

وأضاف أن طبيعة الهجمات لم تعد كما كانت في السابق، إذ أصبحت أكثر سرعة وتطوراً وقدرة على استهداف الأنظمة بطرق مختلفة، ما يجعل المؤسسات مطالبة بإعادة تقييم بنيتها التحتية الرقمية، وعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية، بل اتخاذ خطوات استباقية تحسباً للتهديدات التي قد تفرضها الحوسبة الكمية مستقبلاً.

تقييم المخاطر

وأوضح أن إطلاق «Quantum 360» يأتي استجابة لهذه التحولات، إذ توفر المنصة محفظة متكاملة من الخدمات تغطي مختلف مراحل الاستعداد لأمن ما بعد الحوسبة الكمية، بدءاً من تحديد مواطن الضعف في أنظمة التشفير الحالية، مروراً بتقييم المخاطر ووضع خطط الانتقال، وصولاً إلى تطبيق حلول الحماية المناسبة.

ولفت إلى أن أهمية المنصة تكمن في أنها تتيح للمؤسسات إطاراً عملياً لفهم حجم تعرضها للمخاطر الكمومية، وتحديد أولوياتها، وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها الأمنية، بما يسهم في تعزيز حماية البيانات الحساسة واستمرارية العمليات والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف أن إطلاق المنصة يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات في المنطقة، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن التحديات السيبرانية المستجدة، مؤكداً أن مواجهة هذه المخاطر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وشركات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

تشريعات

وأشاد القصاب بدور مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في دعم جهود تعزيز الحماية الرقمية، والمساهمة في إطلاق الأطر والتشريعات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع المخاطر السيبرانية، بما فيها التحديات المرتبطة بالحوسبة الكمية.

وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على استشراف التقنيات المستقبلية والاستعداد لتبنيها بصورة آمنة ومسؤولة، مشيراً إلى أن مواكبة مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية تتطلب تكامل الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتشريعية، لضمان حماية البيانات والأنظمة الحيوية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد على أن المرحلة المقبلة تستدعي من المؤسسات عدم انتظار ظهور التهديدات الكمومية بصورة فعلية، بل البدء من الآن في تقييم أنظمتها وتحديث بنيتها الأمنية، لأن الاستعداد المبكر يمثل الركيزة الأساسية لتقليل المخاطر وضمان استدامة الحماية في بيئة رقمية تتغير بوتيرة متسارعة.