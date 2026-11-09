علامة الساعة في واتسآب تثير الدهشة.. فماذا تعني؟

أثار ظهور رمز الساعة في تطبيق واتسآب تساؤلات لدى عدد من المستخدمين، خاصة أن دلالته تختلف بحسب موضع ظهوره، إذ قد يشير إلى تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء، أو إلى تعذّر إرسال رسالة بسبب مشكلة في الاتصال بالإنترنت.

ويُعد رمز الساعة من العلامات المهمة التي ينبغي لمستخدمي التطبيق معرفتها، لفهم حالة الرسائل وإعدادات الخصوصية، والتعامل مع مشكلات الإرسال بصورة صحيحة.

الساعة على الصورة الشخصية.. ماذا تعني؟

إذا ظهر رمز الساعة في الزاوية السفلية من الصورة الشخصية لأحد جهات الاتصال، فهذا يعني أن المستخدم فعّل خاصية "الرسائل ذاتية الاختفاء".

وتتيح هذه الخاصية حذف الرسائل تلقائيا من المحادثات بعد فترة زمنية يحددها المستخدم، من بين ثلاثة خيارات هي: 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يوما.

وبمجرد تفعيلها، تُحذف الرسائل المرسلة والمستقبلة بعد انتهاء المدة المحددة، لدى طرفي المحادثة، ما لم يتم الاحتفاظ بها باستخدام الخاصية المخصصة لذلك.

كيفية تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء أو إيقافها

يوفر "واتساب" إمكانية تشغيل هذه الخاصية لمحادثة بعينها أو لجميع المحادثات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

لتفعيلها مع جهة اتصال محددة:

افتح المحادثة المطلوبة.

اضغط على اسم جهة الاتصال أعلى الشاشة.

اختر "الرسائل ذاتية الاختفاء".

حدد المدة المناسبة: 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.

ولإيقاف الخاصية، اتبع الخطوات نفسها، ثم اختر "إيقاف".

لتفعيلها في جميع المحادثات:

توجه إلى إعدادات التطبيق، ثم قسم "الخصوصية"، واضغط على "المؤقّت الافتراضي للرسائل"، وحدد المدة التي ترغب فيها، أو اختر "إيقاف" لتعطيل الخاصية.

كما يمكن تفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء داخل المجموعات من خلال الدخول إلى إعدادات المجموعة واختيار الخاصية نفسها، مع مراعاة الصلاحيات التي يحددها مشرفو المجموعة.

هل يمكن الاحتفاظ بالرسائل قبل حذفها؟

يتيح "واتساب" ميزة الاحتفاظ ببعض الرسائل ذاتية الاختفاء قبل انتهاء مدتها، وذلك من خلال الضغط مطولا على الرسالة واختيار "الاحتفاظ" (Keep).

ويمكن الرجوع إلى هذه الرسائل لاحقا من خلال الدخول إلى معلومات جهة الاتصال واختيار قسم "الرسائل المحتفظ بها" (Kept Messages).

الساعة بجانب الرسالة.. مؤشر على تعذّر الإرسال

أما إذا ظهر رمز الساعة بجوار رسالة أرسلتها، فالأمر مختلف تماما، إذ يشير إلى أن الرسالة لم تُرسل بعد، وغالبا ما يكون السبب ضعف الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه.

وفي هذه الحالة، ينصح بالتحقق من تشغيل شبكة "واي فاي" أو بيانات الهاتف المحمول، والتأكد من إيقاف وضع الطيران، ثم إعادة تشغيل الهاتف إذا استمرت المشكلة.

وإذا كان الاتصال بالإنترنت يعمل بصورة طبيعية، فقد يكون السبب وجود مشكلة مؤقتة في الشبكة أو التطبيق.

ومن بين الحلول التي يمكن تجربتها إعادة تشغيل جهاز التوجيه (الراوتر)، أو الانتقال إلى مكان تتوفر فيه تغطية أفضل لشبكة الهاتف المحمول، فضلا عن تحديث تطبيق "واتساب" وإيقاف خيارات توفير البيانات التي قد تؤثر في عملية الإرسال.

إرسال الصور والفيديوهات قد يستغرق وقتا أطول

قد يظهر رمز الساعة أيضا عند محاولة إرسال ملفات كبيرة الحجم، مثل الصور ومقاطع الفيديو، نتيجة استغراق عملية الرفع وقتا أطول، خاصة عند ضعف سرعة الإنترنت.

وفي هذه الحالة، يمكن تقليل حجم الملفات أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة العادية بدلا من جودة الدقة العالية (HD)، لتسريع عملية الإرسال وتقليل استهلاك البيانات.

لا يعني ظهور علامة الساعة في واتسآب أمرا واحدا في جميع الحالات، فظهورها على الصورة الشخصية يرتبط بإعدادات الرسائل ذاتية الاختفاء، بينما ظهورها بجوار الرسالة يعني أن عملية الإرسال لم تكتمل بعد، وهو ما يجعل تحديد موضع الرمز الخطوة الأولى لفهم دلالته والتعامل معه.