هاتف أو جهاز إلكتروني بنصف السعر.. كيف تتأكد أنك لم تقع في الفخ؟

أصبحت الأجهزة الإلكترونية المستعملة خياراً مناسباً للراغبين في شراء الهواتف والحواسيب وأجهزة الصوت بأسعار أقل من المنتجات الجديدة، لكن انخفاض السعر لا يعني دائماً أن الصفقة جيدة، إذ يمكن أن يواجه المشتري مشكلات تتعلق بحالة الجهاز أو الضمان أو موثوقية البائع.

ووفق موقع «SlashGear» فإن أربعة أمور ينبغي الانتباه إليها قبل شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن اختلاف معايير وصف المنتجات وسياسات الضمان والإرجاع بين المتاجر والمنصات يجعل التحقق من تفاصيل الصفقة خطوة أساسية لتجنب الخسائر.

1. لا تعتمد على وصف «مستعمل» أو «مفتوح العلبة»

تختلف المصطلحات التي يستخدمها البائعون لوصف الأجهزة الإلكترونية، مثل «مستعمل» و«مفتوح العلبة» و«مُجدد»، ولا توجد معايير موحدة تضمن استخدام هذه الكلمات بالطريقة نفسها لدى جميع المتاجر.

فقد يكون الجهاز المفتوح العلبة في حالة جيدة، بينما يكون الجهاز المُجدد قد خضع لإصلاحات أو استبدال بعض مكوناته. لذلك، لا يكفي الاعتماد على الوصف الموجود في الإعلان، بل ينبغي السؤال عن حالة الجهاز الفعلية، وسبب إعادته إذا كان من المنتجات المرتجعة، وما إذا كان خضع للفحص والصيانة قبل إعادة بيعه.

ومن المهم أيضاً التأكد من وجود الملحقات الأصلية، ومعرفة ما إذا كانت هناك خدوش أو عيوب أو مشكلات في الأداء، مع طلب صور واضحة للجهاز قبل الشراء.

2. تحقق من الضمان وسياسة الإرجاع

لا يعني شراء جهاز مستعمل من متجر إلكتروني معروف أنه مشمول تلقائياً بضمان الشركة المصنعة. ويوضح التقرير أن برنامج «Amazon Resale»، التابع لشركة أمازون ويختص ببيع المنتجات التي أعادها العملاء بأسعار مخفضة، لا يوفر عادةً ضمان الشركة المصنعة للأجهزة المستعملة، وإنما يعتمد على سياسة الإرجاع الخاصة بأمازون، التي تمنح المشتري 30 يوماً لإعادة المنتج وفق الشروط المحددة.

ينبغي قراءة شروط البيع والإرجاع بعناية، والتأكد من الجهة المسؤولة عن بيع الجهاز، وما إذا كانت المنصة نفسها هي البائع أم أن المنتج معروض من طرف ثالث، فوجود المنتج على منصة إلكترونية كبيرة لا يعني بالضرورة أن المنصة تتحمل مسؤولية جميع تفاصيل البيع أو توفر ضماناً شاملاً.

3. اشترِ من موزع معتمد

يُعد التأكد من أن المتجر موزع معتمد للعلامة التجارية خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء الأجهزة التي يرغب المستهلك في الاحتفاظ بضمان الشركة المصنعة لها.

وتوفر شركات كثيرة قوائم على مواقعها الإلكترونية بأسماء المتاجر والموزعين المعتمدين، ويمكن الرجوع إليها قبل إتمام عملية الشراء، كما ينبغي التأكد من أن الضمان يشمل الجهاز المستعمل أو المفتوح العلبة، لأن اعتماد المتجر لا يعني بالضرورة أن جميع المنتجات التي يبيعها مشمولة بالضمان.

ومن الأفضل اختيار متجر متخصص يتمتع بسمعة جيدة وسياسة واضحة لفحص الأجهزة وإعادتها، بدلاً من الاعتماد على شهرة المنصة وحدها.

4. فكّر في شراء ضمان إضافي

يمكن أن يوفر الضمان الممتد أو خطة الحماية تغطية إضافية عند شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المُجددة، خصوصاً إذا ظهرت أعطال بعد فترة من الاستخدام.

خطوات بسيطة قبل إتمام الشراء

قبل دفع ثمن الجهاز، قارن سعره بسعر المنتج الجديد، واحسب تكلفة الضمان الإضافي إن وجد، وتأكد من حقك في إرجاعه إذا ظهرت مشكلة. ولا تحول الأموال مباشرة إلى بائع مجهول خارج المنصة، أو توافق على الشراء قبل الاطلاع على صور الجهاز وشروط البيع.

وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السعر المنخفض هو العامل الوحيد في قرار الشراء؛ فالجهاز المستعمل الذي يأتي من بائع موثوق، مع ضمان واضح وسياسة إرجاع مناسبة، يكون خياراً أكثر أماناً من صفقة أرخص تفتقر إلى الحماية.