"رسائل الموت النصية" تهاجم هواتف أندرويد

حذرت بوابة التقنيات "هايزه.دي" الألمانية من وجود ثغرة أمنية تُعرف برسائل الموت النصية (SMS of Death)، والتي تهاجم العديد من الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد بدءا من الإصدار 12 إلى 17.

وإذا لم يتم سد هذه الثغرة الأمنية، فإنه سيتم إعادة تشغيل الجهاز كل دقيقة ونصف تقريبا بعد أي هجوم عبر الرسائل النصية، وسيتم إظهار تنبيه لإزالة البيانات في وضع الاستعادة. وأوصى الخبراء الألمان بعدم القيام بذلك بأي حال من الأحوال.

مساعدة فنية متخصصة

وبدلا من إعادة ضبط الهاتف الذكي إلى إعدادات وضع المصنع، وبالتالي يتم حذف جميع البيانات لكي يتم استعماله مجددا، أوصى الخبراء الألمان باللجوء إلى المساعدة الفنية المتخصصة؛ حيث يمكن استعادة البيانات عن طريق توصيل الهاتف الذكي بحاسوب، ويتطلب ذلك تثبيت أداة التطوير Android Debug Bridge على الحاسوب واستعمالها، ويتعين على المستخدم في نافذة الاستعادة تجنب الاختيار مسح البيانات (Wipe data)، وإلا فإنه سيتم فقدان جميع البيانات الموجودة على الهاتف الذكي.

وبالنسبة لإصدارات أندرويد 14 إلى 17، فإن شركة جوجل أصدرت تحديثا أمنيا واحدا على الأقل منذ بداية أكتوبر. وبخلاف أصحاب هواتف جوجل Pixel فإن هذا التحديث قد يستغرق أسابيع أو حتى شهور حتى يتم توزيعه على الهواتف المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد.

وفي الهواتف الذكية القديمة، التي تعمل بنظامي جوجل أندرويد 12 و13، فإنه من المرجح أن تبقى هذه الثغرة الأمنية موجودة، ما لم تصدر الشركات العالمية تحديثات أمنية لها.

وأوصت بوابة التقنيات "هايزه.دي" بضرورة التحقق من إعدادات الهواتف الذكية بانتظام عن طريق بنود القائمة "النظام/تحديثات البرامج"، والبحث عن أية تحديثات جديدة وتثبيتها.

يُشار إلى أن هذه الهجمات، التي تتم عن طريق ما يعرف باسم WAP Push SMS، غير ظاهرة تماما بالنسبة للمستخدم، لدرجة أن رسائل هذه الهجمات لا تظهر في صندوق الوارد.

جدير بالذكر أن نظام WAP Push هو عبارة عن نظام قديم يسمح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال إرسال تعليمات مخفية إلى الهواتف دون الحاجة إلى أية إجراءات من المستخدم، مثلا عند الرغبة في إجراء تغييرات في إعدادات الشبكة.