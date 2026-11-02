ماذا يعني ظهور رمز H+ على شاشة هاتفك؟

أثار ظهور رمز H+ أعلى شاشة بعض هواتف أندرويد تساؤلات لدى المستخدمين، خاصة أنه يظهر بجوار مؤشرات شبكات الاتصال المعروفة مثل 4G و5G، دون أن يعرف كثيرون دلالته أو تأثيره على سرعة الإنترنت.

ويشير رمز H+ إلى اتصال الهاتف بشبكة HSPA+، وهي تقنية مطوّرة من شبكات الجيل الثالث (3G)، توفر سرعات أعلى مقارنة بشبكة 3G التقليدية، لكنها تظل أقل كفاءة وسرعة من تقنيات الجيل الرابع والخامس.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear المتخصص في التكنولوجيا، فإن ظهور هذا الرمز يعني أن الهاتف اكتشف شبكة HSPA+ واتصل بها، بينما يشير ظهور حرف H بمفرده إلى الاتصال بشبكة HSDPA، وهي إحدى تقنيات نقل البيانات التابعة لعائلة HSPA.

ماذا تعني تقنية HSPA+؟

يرمز HSPA+ إلى تقنية "الوصول المطوّر عالي السرعة للحزم" (Evolved High Speed Packet Access)، وهي تقنية تهدف إلى تحسين أداء شبكات الجيل الثالث، من خلال توفير سرعات أكبر لنقل البيانات، بما يسمح بتصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات بصورة أفضل مقارنة بالإصدارات الأقدم.

وتصل السرعة النظرية القصوى لشبكات HSPA العادية إلى نحو 21 ميجابت في الثانية، بينما يمكن لشبكات HSPA+ الوصول إلى 42 ميجابت في الثانية، أي ضعف السرعة تقريبا، وفقا للأرقام الواردة في التقرير.

مقارنة سرعة H+ بشبكات 4G و5G

على الرغم من التحسن الذي قدمته تقنية HSPA+، فإنها لا تزال بعيدة عن السرعات التي توفرها شبكات الاتصال الأحدث، إذ تصل السرعة النظرية القصوى لشبكات 4G LTE إلى 150 ميجابت في الثانية للتنزيل و50 ميجابت في الثانية للرفع.

أما تقنية 4G LTE-Advanced، فتصل سرعتها إلى 300 ميجابت في الثانية للتنزيل و150 ميجابت في الثانية للرفع، في حين تتمتع شبكات 5G بإمكانات أعلى بكثير، مع سرعات نظرية قصوى تصل إلى 20 جيجابت في الثانية للتنزيل و10 جيجابت في الثانية للرفع.

هل يعني ظهور H+ ضعف الإنترنت؟

لا يعني ظهور رمز H+ وجود مشكلة في الهاتف أو خلل في الاتصال، لكنه يشير إلى أن الجهاز متصل بتقنية شبكة أقدم نسبيا من 4G و5G، وهو ما قد ينعكس على سرعة تصفح الإنترنت وتحميل الملفات ومشاهدة مقاطع الفيديو.

وأشار التقرير إلى أن السرعات الفعلية التي يحصل عليها المستخدم قد تختلف عن السرعات النظرية المعلنة، إذ تتأثر بعدة عوامل، من بينها قوة تغطية الشبكة، وزمن الاستجابة، وحجم الضغط على النطاق الترددي، فضلا عن شركة الاتصالات ومناطق التغطية التي توفرها.

وبالتالي، فإن ظهور علامة H+ أعلى شاشة هاتف أندرويد يعني ببساطة أن الهاتف يعمل عبر شبكة HSPA+، وليس عبر شبكات 4G أو 5G، وهو ما يفسر اختلاف سرعة الإنترنت من وقت لآخر بحسب نوع الشبكة المتاحة في المنطقة.