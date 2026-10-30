"غوغل" تعالج خللاً مزعجاً في الصور

أنهت شركة «غوغل» خللاً تقنياً أزعج عدداً من مستخدمي هواتف أندرويد، بعدما تسبب في اختفاء الصور المعدّلة عبر تطبيق «صور غوغل» (Google Photos) من قوائم اختيار الصور داخل تطبيقات أخرى، بما فيها خدمات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان المستخدمون قد لاحظوا، خلال الصيف الماضي، أن الصور التي يجرون عليها تعديلات داخل التطبيق لا تظهر عند محاولة إرفاقها أو مشاركتها عبر تطبيقات أخرى، الأمر الذي جعل الوصول إليها أكثر تعقيداً، رغم بقائها محفوظة داخل مكتبة"صور غوغل".

وتمثلت إحدى الطرق المؤقتة لتجاوز المشكلة في حفظ الصورة المعدّلة باعتبارها نسخة مستقلة، بدلاً من استبدال الصورة الأصلية. غير أن هذا الحل لم يكن مناسباً لمن يفضلون الاحتفاظ بالنسخة المعدّلة وحدها وحذف الأصلية، إذ كان يضطرهم إلى اتخاذ خطوات إضافية لمشاركة صورهم.

التطبيقات الاخرى

وبحسب تقارير تقنية، من بينها ما نشره موقع «9to5Google»، وأفاد به أرتيم روساكوفسكي، مؤسس موقع APKMirror، فإن "غوغل" نجحت أخيراً في معالجة الخلل، لتصبح الصور المعدّلة قابلة للظهور مجدداً ضمن قوائم اختيار الصور في التطبيقات الأخرى، بما يتيح للمستخدمين مشاركتها بصورة طبيعية.

ولا تُعد هذه المشكلة الأولى التي واجهت مستخدمي «صور Google» في الفترة الأخيرة، إذ أقرت الشركة، الشهر الماضي، بوجود خلل آخر أثر في بعض الأجهزة، وأدى إلى توقف أزرار أساسية في التطبيق عن الاستجابة بعد إجراء تعديلات على الصور.

وشملت المشكلة أزرار «المشاركة» و«التعديل» و«الإضافة إلى» و«الحذف»، التي تظهر أسفل الشاشة، ما حال دون تنفيذ بعض الإجراءات المعتادة. لكن الشركة سارعت إلى إصلاح هذا الخلل خلال نحو يوم، وفقاً لما أورده موقع «Android Authority».

ويأتي إصلاح المشكلة الأخيرة ليعيد إحدى الوظائف الأساسية للتطبيق، ويخفف من الإرباك الذي واجهه المستخدمون عند محاولة نقل صورهم المعدّلة أو مشاركتها خارج مكتبة "صور غوغل".