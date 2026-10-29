هل يعيد "جيميناي كاربون 4 " رسم مستقبل الأمن السيبراني؟

في خطوة جديدة لتعزيز المنافسة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، كشفت «غوغل» عن نموذجها الجديد «Gemini 4 Carbon»، الذي تقول إنه يحقق تقدماً ملحوظاً في البرمجة والأمن السيبراني، إلى جانب مجموعة من المهام التي تشمل استخدام الحاسوب، والعمل المعرفي، والعلوم والرياضيات.

ويأتي النموذج الجديد امتداداً لـ«Gemini 4 Argon»، الذي أُطلق قبل أسبوعين، في سباق تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير أنظمة أكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، وكتابة الأكواد البرمجية، وتحليل الثغرات الأمنية والتعامل معها.

الذكاء الاصطناعي

وقالت غوغل، في تدوينة نشرتها للإعلان عن النموذج، إن «Carbon» يعكس وتيرة التطور المتسارعة التي تعمل بها الشركة لدفع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب نتائج الاختبارات التي نشرتها الشركة، سجل «Gemini 4 Carbon» 59 نقطة في مؤشر AA Index v5.0 ، وهو معيار عام لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، متقدماً بفارق محدود على «Claude Opus 5.5» و«GPT-6 Astra»، وفقاً للبيانات المعلنة.

كما قالت غوغل إن النموذج حقق نتائج متقدمة في عدد من المجالات، من بينها البرمجة المعتمدة على الوكلاء الذكيين، والتفاعل مع الحاسوب، وإنجاز المهام المعرفية، والعلوم والرياضيات.

لكن أبرز ما ركزت عليه الشركة هو أداء النموذج في مجال الأمن السيبراني، حيث أظهرت نتائجها تفوقه على نماذج منافسة في اختبارات تتعلق باكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها، فضلاً عن معالجة أسبابها الجذرية بدلاً من الاكتفاء بإصلاحات مؤقتة.

وتظل هذه النتائج، في الوقت الحالي، قائمة على الاختبارات التي أعلنتها غوغل، فيما يتطلب تقييم الأداء العملي للنموذج مقارنة مستقلة في ظروف استخدام متنوعة.

ولا تقتصر قدرات «Gemini 4 Carbon» المعلنة على اكتشاف الثغرات، بل تشمل أيضاً المساعدة في تطوير برمجيات أكثر أماناً، والحد من الأخطاء التي قد تفتح المجال أمام الهجمات الإلكترونية.

تعليمات

وتقول غوغل إن النموذج أكثر قدرة على مقاومة محاولات التلاعب بالتعليمات، المعروفة باسم «حقن الأوامر»، كما أحرز تقدماً في الشفافية، وتجنب الادعاءات غير المدعومة، والالتزام بحدود المهمة المطلوبة دون تجاوزها.

وأضافت الشركة أن النموذج أكثر احتمالاً بمقدار الضعف لتوليد أكواد برمجية آمنة مقارنة بسلفه «Gemini 4 Argon»، وفقاً لاختباراتها.

غير أن هذه النتيجة لا تعني أن الأكواد التي ينتجها خالية من الثغرات، إذ تظل مراجعتها واختبارها أمنياً ضرورة أساسية قبل استخدامها في الأنظمة الفعلية.

تطوير البرمجيات

وتكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، إذ يمكن للنماذج المتقدمة تسريع اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، لكنها قد تنتج أيضاً شيفرات غير آمنة إذا لم تخضع للفحص المناسب.

وعلى غرار ما اتبعته في بعض نماذجها المتقدمة، تعتزم غوغل إتاحة «Gemini 4 Carbon» في المرحلة الأولى لمجموعة مختارة من الشركات المتخصصة في الدفاع السيبراني، بهدف اختبار قدراته قبل طرحه على نطاق أوسع.

وستوسع الشركة لاحقاً نطاق الوصول إلى شركاء موثوقين إضافيين عبر برنامج «Fairwind»، قبل إتاحته على نطاق واسع.

ويشبه هذا النهج ما اتبعته غوغل مع نموذج «Gemini 4 Argon»، الذي أصبح متاحاً لاحقاً عبر تطبيق «Gemini» ووضع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وتعكس الخطوة توجهاً متزايداً لدى شركات التكنولوجيا نحو اختبار النماذج المتقدمة في بيئات محدودة قبل تعميمها، لا سيما عندما تتصل قدراتها بمهام حساسة مثل الأمن السيبراني، حيث يمكن للأدوات نفسها أن تُستخدم لتعزيز الدفاعات أو، في حال إساءة استخدامها، للمساعدة في تنفيذ هجمات رقمية.

ومع استمرار المنافسة بين غوغل و«OpenAI» و«Anthropic»، لن يقتصر التحدي على تحقيق نتائج مرتفعة في الاختبارات المعيارية، بل سيمتد إلى إثبات قدرة هذه النماذج على تقديم أداء موثوق وآمن في الاستخدامات الواقعية.