لم يصمد أسبوعاً.. كابوس يضرب آيفون Duo القابل للطي

أثارت تقارير عن تشقق الشاشات الداخلية لهاتف "آيفون Duo" القابل للطي، بعد أقل من أسبوع على وصوله إلى المستهلكين، تساؤلات بشأن سلامة تصميم الجهاز ومتانة مفصلته، بعدما نشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو تُظهر نمطا متشابها من التلف، فيما دعت شركة "أبل" المتضررين إلى التواصل مع خدمة الدعم للحصول على أجهزة بديلة.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، رصد مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت، بينها "ريديت"، تشققات واضحة في الشاشات الداخلية لعدد من هواتف "آيفون Duo"، مع ملاحظة تشابه لافت في شكل التلف بين الحالات المبلغ عنها.

وتُظهر الصور المتداولة شرخا يمتد على طول خط المفصلة في منتصف الشاشة، إلى جانب خط أفقي سميك من البكسلات البيضاء على الجانب الأيسر من اللوحة، يصل إلى حواف الشاشة، ما أثار تكهنات بشأن احتمال وجود خلل مشترك في الأجهزة المتضررة.

أبل توصي باستبدال الأجهزة المتضررة

وفي أول تعليق على المشكلة، قالت "أبل"، في تصريح لـ "بلومبرغ"، إن المستخدمين الذين يواجهون مشكلات في شاشة "آيفون Duo" ينبغي لهم التواصل مع خدمة "AppleCare" للحصول على جهاز بديل.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشكلة تظهر عادةً في مرحلة مبكرة من استخدام الهاتف، خلال إخراجه من العبوة أو إتمام الإعداد الأولي، وهو ما يعزز التساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بعيب تصنيعي أو خلل في أحد مكونات الجهاز.

ومن بين الحالات التي جرى تداولها، أفاد مستخدم في أستراليا بأنه سمع صوت تشقق قبل ظهور الشرخ على الشاشة، مشيرا إلى أنه تمكن من الحصول على هاتف بديل بعد زيارة أحد متاجر "أبل"، فيما ذكر مستخدم آخر أن شاشة هاتفه تعرضت للتشقق قبل أن يتمكن من تجاوز مرحلة الإعداد الأولي.

هل تكمن المشكلة في المفصلة؟

ورغم تشابه الأضرار التي ظهرت في الأجهزة المتضررة، لا يزال السبب الفعلي لتشقق الشاشات غير معروف، وتطرح بعض التكهنات احتمال وجود خلل في مكونات المفصلة، إلا أن هذه الفرضية لم تُحسم بعد، في انتظار تحقيق فني يحدد مصدر المشكلة.

كما لا تتوافر حتى الآن بيانات كافية لتقدير حجم الظاهرة أو نسبة الأجهزة المتأثرة، خصوصا أن التقارير ظهرت بعد أيام قليلة فقط من بدء وصول الهاتف إلى المستخدمين، ومن بين الاحتمالات المطروحة أن يكون الخلل مقتصرا على دفعة إنتاج محددة، بدلا من أن يشمل جميع الأجهزة.

وأطلق بعض المتابعين ووسائل الإعلام على المشكلة اسم "CrackGate"، في إشارة إلى أزمة "AntennaGate" التي واجهتها "أبل" عام 2010، بعد شكاوى من تأثر استقبال الإشارة في هاتف "آيفون 4" عند الإمساك به بطريقة معينة.

المبيعات مستمرة رغم المخاوف

وتأتي هذه التقارير في وقت تشير فيه المؤشرات الأولية إلى إقبال قوي على "آيفون Duo"، رغم ما أُثير بشأن تشقق الشاشة وبعض مشكلات البرمجيات وتحسين توافق التطبيقات، فضلا عن ارتفاع سعر الجهاز.

ووفقا للتقرير، طلبت "أبل" من مورديها زيادة الإنتاج، في مؤشر على استمرار الطلب على الهاتف رغم الشكاوى المبكرة.

ومع استمرار ظهور حالات جديدة، يبقى تحديد السبب وراء تشقق الشاشات وحجم انتشار المشكلة عاملين أساسيين في تقييم تأثيرها على تجربة المستخدمين وموثوقية أولى تجارب "أبل" في سوق الهواتف القابلة للطي.