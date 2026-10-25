سمعها مليارات البشر.. القصة المدهشة وراء أشهر نغمة هاتف في التاريخ

ارتبطت نغمة الرنين الشهيرة لشركة نوكيا بذاكرة ملايين المستخدمين حول العالم، بعدما تحولت خلال تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة إلى أحد أكثر الأصوات انتشارا وتميزا في الأماكن العامة، من المقاهي والمطارات إلى مراكز التسوق وقاعات الاجتماعات، لكن وراء هذا اللحن القصير قصة تعود جذورها إلى الموسيقى الكلاسيكية في مطلع القرن العشرين.

وتعود أصول النغمة إلى مقطوعة "Gran Vals"، التي ألّفها الموسيقار الإسباني فرانسيسكو تارّيغا عام 1902 للغيتار الكلاسيكي المنفرد، وتتضمن المقطوعة عبارة لحنية قصيرة مكونة من أربع موازير، أصبحت لاحقا الأساس الموسيقي لنغمة نوكيا الشهيرة، وذلك بعد نحو قرن من تأليفها.

ووفقا لتقرير تقني، بدأت علاقة نوكيا بهذا اللحن في أوائل التسعينات، عندما استخدمت الشركة تسجيلا من المقطوعة ضمن الموسيقى الخلفية لإعلان تلفزيوني روّج لهاتفها Nokia 1011، بدلا من تكليف موسيقي بتأليف لحن جديد للإعلان.

ولفت اللحن انتباه مسؤولي الشركة، الذين أدركوا إمكانية توظيفه في هواتفها، وفي عام 1993، اختار المسؤولان التنفيذيان أنسي فانيوكي ولوري كيفينن المقطع الموسيقي الذي سيصبح لاحقا إحدى أشهر نغمات الرنين في العالم.

وجاءت الخطوة الأبرز مع إطلاق هاتف Nokia 2110 عام 1995، الذي أتاح للمستخدمين تغيير نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة، وكان اللحن الكلاسيكي ضمن الخيارات المتاحة تحت اسم "Ringtone Type 7"، قبل أن تمنحه الشركة اسم "Grande Valse" عام 1997، ثم تعتمد اسم "Nokia Tune" عام 1998، ليصبح جزءا من الهوية الصوتية للعلامة التجارية.

ومع الانتشار الواسع لهواتف نوكيا، بما فيها الطراز الشهير Nokia 3310، اكتسبت النغمة حضورا عالميا، وتجاوزت كونها مجرد خاصية تقنية لتصبح ظاهرة ثقافية ارتبطت بمرحلة كاملة من تاريخ الهواتف المحمولة.

وبحسب تقديرات أُشير إليها في التقرير، بلغ عدد مرات تشغيل النغمة نحو 1.8 مليار مرة يوميا حول العالم عام 2009، بمعدل يقارب 20 ألف مرة في الثانية، وهو ما يعكس حجم انتشارها في ذروة شعبية الهواتف التقليدية.

وامتد تأثير النغمة إلى الثقافة الشعبية، إذ ظهرت في أعمال تلفزيونية وموسيقية، من بينها البرنامج البريطاني "Trigger Happy TV"، وأغنية "Homecoming (Nobody Likes You)" لفرقة "Green Day"، فضلا عن أغنية "Nokia" للفنان دريك، الصادرة عام 2025.

ومع تطور الهواتف الذكية وانتشار النغمات القابلة للتخصيص، تراجع الاعتماد على نغمات الرنين الافتراضية، كما انحسر حضور لحن نوكيا في الأماكن العامة بالتزامن مع تراجع مكانة الشركة في سوق الهواتف المحمولة.

لا تزال النغمة مثالا بارزا على قدرة تفصيل صوتي بسيط على التحول إلى علامة تجارية عالمية ورمز ثقافي عابر للأجيال، بعدما انتقل لحن ألّفه موسيقار قبل أكثر من قرن من قاعات الموسيقى الكلاسيكية إلى جيوب مليارات المستخدمين حول العالم.