كيف تتخلص من نوافذ الفيروسات المزيفة على جهازك؟

قد تظهر فجأة على شاشة حاسوبك الذي يعمل بنظام «ويندوز» رسالة تحذيرية تؤكد إصابة جهازك بفيروس خطير، مصحوبة بألوان صارخة وأصوات إنذار وعبارات مثيرة للذعر. لكن قبل أن تسارع إلى الضغط على أي زر، انتبه؛ فقد تكون هذه الرسائل مجرد خدعة إلكترونية تهدف إلى سرقة أموالك أو اختراق جهازك.

ويطلق خبراء الأمن السيبراني على هذه الحيل اسم برمجيات التخويف (Scareware)، لأنها تستغل خوف المستخدم وتدفعه إلى اتخاذ قرارات متسرعة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني «باراكودا»، استهدفت إحدى هذه الحملات، المعروفة باسم "سايفر لوك" (CypherLoc)، أكثر من 2.8 مليون شخص منذ بداية عام 2026.

وتسعى هذه الحيل عادةً إلى إقناع المستخدم بالاتصال بأرقام دعم فني وهمية، أو تنزيل برامج ضارة تتظاهر بأنها أدوات لمكافحة الفيروسات، أو إدخال بيانات الدفع.

وقد تتخفى بعض الهجمات في صورة إجراءات أمنية، مثل طلبات التحقق المزيفة التي تستغل اختبارات «كابتشا» لتثبيت برمجيات خبيثة.

تعتمد هذه الرسائل على إثارة القلق من خلال عبارات مثل «تم اكتشاف تهديد خطير»، وقد تستخدم أضواء وامضة وألواناً لافتة وأصوات إنذار، بل قد تعرض عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالمستخدم أو صوتاً آلياً يعلن عن وجود تهديد أمني من «مايكروسوفت».

وأحياناً تنتحل هذه التحذيرات أسماء برامج وشركات موثوقة، مثل «ويندوز ديفندر» و«مكافي»، لإقناع المستخدم بأنها رسائل رسمية.

وقد تصل هذه النوافذ عبر مواقع إلكترونية ضارة أو إعلانات مخترقة، حتى داخل مواقع تبدو موثوقة. وفي حالات أخرى، تظهر التنبيهات في زاوية الشاشة بعدما يمنح المستخدم موقعاً إلكترونياً إذناً بإرسال الإشعارات. وقد يخدعه الموقع للموافقة على ذلك، بادعاء أن الضغط على «السماح» ضروري لقراءة المحتوى.

وبمجرد منح الإذن، يستطيع الموقع إرسال إشعارات مباشرة إلى مركز إشعارات «ويندوز»، فتبدو وكأنها تحذيرات رسمية، حتى عندما لا يكون الموقع مفتوحاً.

خطوات عملية للتخلص من النوافذ المزيفة:

أولا: لا تضغط على أي شيء داخل النافذة

إذا ظهرت رسالة تملأ الشاشة وتحذرك من إصابة الجهاز، فتجنب الضغط على الروابط أو الأزرار التي تعرضها. فقد تكون النافذة مصممة لتعطيل المتصفح أو منعك من إغلاقها بسهولة.

ثانيا: أغلق علامة التبويب أو المتصفح

في متصفحات «كروم» و«إيدج» و«فايرفوكس»، يمكنك الضغط على Shift + Esc لفتح مدير مهام المتصفح، ثم البحث عن علامة التبويب المشبوهة وإنهاء مهمتها. وإذا كان المتصفح يعمل بوضع ملء الشاشة، فقد يساعد الضغط على F11 في الخروج منه.

إذا لم تنجح هذه الخطوة، افتح «إدارة المهام» في ويندوز بالضغط على Ctrl + Shift + Esc، ثم حدد المتصفح واختر «إنهاء المهمة». ويمكنك أيضاً الوصول إلى إدارة المهام عبر Ctrl + Alt + Delete.

وعند إعادة فتح المتصفح، تجنب استعادة علامات التبويب السابقة إذا كان ذلك سيعيد تحميل صفحة الاحتيال.

ثالثا: ألغِ أذونات الإشعارات للمواقع المشبوهة

إذا استمرت التحذيرات في الظهور، فقد يكون مصدرها موقعاً سمحت له بإرسال الإشعارات. في متصفح «كروم»، افتح القائمة من النقاط الثلاث، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، ومنها إلى «الخصوصية والأمان» ثم «إعدادات الموقع» و"الإشعارات".

راجع المواقع المسموح لها بإرسال التنبيهات، واحذف المواقع غير المعروفة أو احظرها. ويمكنك أيضاً منع المواقع من إرسال الإشعارات نهائياً. وفي «إيدج» و«فايرفوكس»، ابحث عن إعدادات أذونات الإشعارات واتبع الخطوات المناسبة للمتصفح.

رابعا: امسح بيانات التصفح وافحص الإضافات

يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع الحديثة باستخدام الاختصار Ctrl + Shift + Delete في «كروم» و«إيدج»، مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى تسجيل الخروج من بعض المواقع.

كذلك، راجع إضافات المتصفح واحذف أي إضافة لا تعرفها أو لم تعد تستخدمها، ثم أعد تشغيل المتصفح.

خامسا: احذف التطبيقات المشبوهة

قد تكون بعض النوافذ المتكررة مرتبطة ببرامج غير مرغوب فيها مثبتة على الجهاز. افتح إعدادات ويندوز بالضغط على Win + I، ثم انتقل إلى «التطبيقات» و«التطبيقات المثبتة»، وراجع القائمة بعناية قبل إزالة أي برنامج غير معروف أو مريب.

برمجيات خبيثة

المفارقة أن الإصابة الحقيقية بالبرمجيات الخبيثة لا يصاحبها بالضرورة تحذير واضح أو أصوات إنذار؛ فقد تعمل هذه البرامج في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم وجودها. لذلك، يُعد الفحص الأمني المنتظم وسيلة مهمة لاكتشاف التهديدات.

ويتوفر في نظام ويندوز برنامج «مايكروسوفت ديفندر» للحماية المدمجة، وهو خيار مناسب لكثير من المستخدمين. ويمكن الاستعانة بأداة إضافية للفحص عند الحاجة، مثل النسخة المجانية من «مالويربايتس»، التي تتيح إجراء فحص عند الطلب.

كما توفر الشركة إضافة للمتصفح باسم «براوزر غارد» (Browser Guard)، للمساعدة في حظر المواقع الضارة والنوافذ المنبثقة المريبة، إلى جانب الحد من أدوات التتبع والإعلانات المزعجة.

وتبقى القاعدة الأهم هي عدم الاستجابة لأي تحذير مفاجئ يطالبك بالدفع أو الاتصال برقم هاتف أو تنزيل برنامج على الفور. فبدلاً من اتباع التعليمات الواردة في النافذة، تحقق من حالة جهازك باستخدام أدوات الحماية المعروفة والمثبتة لديك، ولا تمنح المواقع المجهولة صلاحية إرسال الإشعارات.