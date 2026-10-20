هل يقلب «آيفون 18e» معادلة الأسعار؟.. تسريبات تكشف مفاجآت أبل

تتزايد التكهنات بشأن هاتف «آيفون 18e» المرتقب من شركة أبل، وسط تسريبات تشير إلى احتمال تزويده بالعديد من المزايا الحديثة، من بينها الشاشة المزودة بالجزيرة الديناميكية وشريحة معالجة A20، مع سعر أقل من هواتف الفئات العليا، في خطوة تستهدف المستخدمين الراغبين في اقتناء هاتف آيفون حديث دون دفع تكلفة الطرازات الأغلى.

وبحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»، يُتوقع أن ينضم الهاتف إلى سلسلة «آيفون 18»، مع احتمال طرحه خلال ربيع عام 2027، إلا أن هذه المعلومات لا تزال في نطاق التسريبات والتوقعات، ولم تؤكد أبل رسمياً مواصفات الجهاز أو موعد إطلاقه.

شاشة 6.1 بوصات وتصميم مألوف

وتشير التسريبات إلى أن «آيفون 18e» قد يأتي بشاشة قياسها 6.1 بوصات، وهي مساحة توفر توازناً بين سهولة الاستخدام بيد واحدة وملاءمة الشاشة لتصفح الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو وتشغيل التطبيقات اليومية.

ومن أبرز التغييرات المحتملة ظهور ميزة «الجزيرة الديناميكية» في الهاتف، وهي واجهة تفاعلية تعرض الإشعارات والأنشطة المباشرة وبعض أدوات التحكم بالتطبيقات في المنطقة المحيطة بالكاميرا الأمامية، وهذه الميزات تمنح الهاتف الاقتصادي مظهراً أقرب إلى الطرازات الأعلى سعراً، مع تحسين طريقة التفاعل مع الإشعارات والمهام اليومية.

التسريبات المتاحة لم تحسم جميع تفاصيل التصميم، بما في ذلك التغييرات المحتملة في الحواف أو شكل الشاشة، ولذلك تبقى هذه المعلومات بحاجة إلى تأكيد رسمي.

شريحة A20.. ماذا تقدم للمستخدم؟

وعلى مستوى الأداء، تشير التوقعات إلى احتمال اعتماد الهاتف على شريحة A20، التي يُنتظر أن تنتمي إلى الجيل التالي من معالجات أبل، وقد يتيح هذا المعالج، في حال استخدامه فعلياً، تحسين سرعة تشغيل التطبيقات وتعدد المهام وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التعامل مع الألعاب والوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تُشير التكهنات إلى احتمال إجراء تعديلات على وحدة معالجة الرسوميات أو بعض المكونات الداخلية، بهدف التمييز بين الهاتف والطرازات الاحترافية، مع الحفاظ على مستوى أداء مناسب للاستخدام اليومي، ولم تتأكد هذه التفاصيل وفق التقرير، ما يجعل المقارنة الفعلية مع بقية هواتف السلسلة مبكرة في هذه المرحلة.

السعر

يمثل السعر أحد أبرز عناصر الاهتمام بالهاتف المرتقب، إذ تتوقع التسريبات أن يتراوح سعره في الولايات المتحدة بين 599 و699 دولاراً. وهذا النطاق السعري، قد يجذب المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على هاتف حديث من أبل، دون تحمل تكلفة طرازات «برو» و«برو ماكس».

وهذا الهاتف بهذه المواصفات يناسب الطلاب والمهنيين الشباب ومستخدمي الهواتف الذين يفضلون الأجهزة العملية، ولا يحتاجون بالضرورة إلى جميع المزايا المتقدمة المتاحة في الطرازات الأعلى سعراً، لكن السعر النهائي، وكذلك الأسعار في الأسواق الأخرى، لا يزالان غير معروفين.

إطلاق على مرحلتين

تأتي هذه التوقعات وسط تكهنات بشأن توجه أبل إلى توزيع إطلاق هواتفها على فترتين خلال العام، بدلاً من طرح جميع الطرازات الرئيسية في موسم واحد، ووفق هذا السيناريو، قد تصل الهواتف الاحترافية خلال الخريف، بينما تُطرح الطرازات الأقل تكلفة خلال الربيع، بما يتيح للشركة جذب اهتمام المستهلكين على مدار العام.

ويرجح التقرير إمكانية الكشف عن «آيفون 18e» في ربيع 2027، بالتزامن مع طرازات أخرى محتملة، من بينها «آيفون 18» و«آيفون Air 2»، غير أن جدول الإطلاق لم يُعلن رسمياً.

تبدو أبرز عناصر الجذب المحتملة في «آيفون 18e» هي الجمع بين تصميم حديث وأداء متطور نسبياً وسعر أقل من الطرازات الاحترافية، لكن مدى قدرته على تحقيق هذه المعادلة سيعتمد على المواصفات النهائية والسعر الفعلي، فالجزيرة الديناميكية وشريحة A20 وموعد الإطلاق جميعها تسريبات وتوقعات لم تعلن أبل تفاصيل الهاتف رسمياً.