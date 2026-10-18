ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان للعمل على أجهزة ماك

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمس ما وصفتها بنموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح الأوزان "الأكثر قدرة" في الولايات المتحدة باسم ميوز سبارك أوبن وهو مصمم للعمل مع أجهزة ماك التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن النموذج الجديد يعتمد على 816 مليار معامل، نافذة سياق تحتوي مليون رمز "توكين"، بما يوفر أداء يتفوق بشدة على كل النماذج مفتوحة الأوزان الشهيرة الأخرى.

ويعد النموذج "ميوز سبارك أوبن" نموذجا متعدد الوسائط بطبيعته، وهو مصمم خصيصا للمهام البرمجية المعقدة والعمليات التي تحتاج استخدام وكلاء ذكاء اصطناعي. كما جرى تطوير هذا النموذج ليعمل بشكل محلي على أجهزة كمبيوتر أبل. لكن التشغيل بشكل محلي على جهاز الكمبيوتر يحتاج إلى قدرة حوسبية هائلة، حيث يحتاج وجود ذاكرة وصول عشوائي (رام) لا تقل عن تيرابايت. لذلك فهذا النموذج سيعمل بكفاءة عالية على أجهزة الكمبيوتر ماك ستديو المزود برقائق إم5 الترا.

وفي حال توفير الذاكرة المطلوبة فقد يثبت نموذج الذكاء الاصطناعي ميوز سبارك أوبن أنه أداة فعالة للغاية للبرمجة وتنفيذ مهام أجهزة الكمبيوتر المكتبي الأخرى.

وتقول شركة ميتا إنها ربطت النموذج بمنصة ميوز كود للبرمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، واستخدمته في العديد من بيئات العمل الآلية.

وأضافت الشركة أنها استخدمته أيضا لتشغيل برنامج دا فينشي ريزولف المتطور لتحرير الفيديوهات، وهو ما كشف عن قدرة النموذج العالية على مراجعة اللقطات واقتصاصها.

يذكر أن توفر نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان توفر عددا من المزايا الفريدة التي لا تتوفر في النماذج المغلقة أو المملوكة لجهات محددة. إذ يمكن لهذه النماذج أن تكون أفضل من حيث التكلفة بشكل ملحوظ، كما تتيح مستويات من الشفافية والمرونة لا توفرها النماذج ذات المصدر المغلق.