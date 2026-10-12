25 دقيقة فقط.. كيف وصلت نوكيا إلى القمر؟

في خطوة تُعد من المحاولات البارزة لتطوير الاتصالات خارج الأرض، نجحت شركة نوكيا في تشغيل شبكة اتصالات خلوية من الجيل الرابع (4G) على سطح القمر لمدة 25 دقيقة، قبل أن يتوقف النظام عن العمل نتيجة انقطاع الطاقة، إثر تعثر مهمة الهبوط القمري "IM-2" التابعة لشركة "Intuitive Machines".

وأعلنت نوكيا أن هذه التجربة، التي أجرتها خلال مارس 2025، جعلتها أول شركة اتصالات لاسلكية تنجح في تشغيل شبكة خلوية من الجيل الرابع على سطح القمر، في إنجاز تقني يفتح الباب أمام تطوير بنية اتصالات تدعم المهمات الفضائية المستقبلية.

وجاءت التجربة بالتزامن مع أنشطة فضائية تابعة لوكالة ناسا، إذ نشرت الشركة نظامها الاتصالي المعروف باسم "Network In a Box"، أو "شبكة في صندوق"، على متن مركبة الهبوط القمرية "أثينا".

لكن المهمة واجهت مشكلات حالت دون تحقيق أهدافها كاملة، بعدما استقرت المركبة على جانبها، وهو ما أعاق قدرة ألواحها الشمسية على إعادة شحن البطاريات بصورة مناسبة، وأدى إلى إنهاء المهمة قبل الموعد المحدد.

ورغم ذلك، أكدت نوكيا أن نظام الاتصالات عمل بالفعل لمدة 25 دقيقة قبل نفاد الطاقة، غير أن المعدات لم تتمكن من مغادرة الحجرة الداخلية للمركبة، الأمر الذي حال دون استخدام الشبكة لتشغيل أجهزة أو مركبات جوالة على سطح القمر، كما لم تتحقق خطة إجراء أول مكالمة هاتفية من هناك.

"شبكة في صندوق".. تقنية مصممة للبيئة القمرية

تولى تنفيذ المشروع فريق حلول الاتصالات الفضائية التابع لمختبرات "نوكيا بيل"، الذي أكد أن الاختبارات أظهرت قابلية الشبكة للعمل خلال الفترة القصيرة التي توافرت فيها الطاقة.

ويضم نظام "NIB" مجموعة متكاملة من مكونات الاتصالات، تشمل وحدة راديو ومحطة قاعدية وتقنيات التوجيه والشبكة الأساسية، بما يسمح بإنشاء شبكة لاسلكية في بيئات يصعب فيها الاعتماد على البنية التحتية التقليدية.

ولم يُستخدم النظام التجاري بصورته المعتادة، بل خضع لتعديلات خاصة لتناسب ظروف الفضاء، إذ جرى تخفيف وزنه، وتطوير آليات لإدارة الحرارة ومواجهة الإشعاع، فضلا عن توفير أنظمة احتياطية ميكانيكية وكهربائية للحد من تأثير الأعطال المحتملة.

وكانت الخطة الأصلية تستهدف تشغيل النظام لنحو تسعة أيام قمرية، بما يعادل 14 يوما أرضيا، إلا أن المعدات لم تكن مصممة لتحمل الظروف القاسية للغاية خلال الليالي القمرية.

محاولة جديدة عبر بدلات رواد الفضاء

لا تبدو تجربة نوكيا نهاية المطاف، إذ تعمل الشركة بالتعاون مع "Axiom Space" على دمج تقنيات الاتصال اللاسلكي في بدلات الفضاء التي سيستخدمها رواد وكالة ناسا خلال مهمة "أرتميس 3"، المقرر إطلاقها في عام 2027 وفقا للجدول الوارد في التقرير.

ويعكس هذا التوجه مساعي تطوير أنظمة اتصال أكثر ملاءمة لاحتياجات رواد الفضاء، بما يدعم التواصل وتبادل البيانات خلال المهمات القمرية، ويعزز فرص الاعتماد على شبكات متخصصة بدلا من الاقتصار على وسائل الاتصال التقليدية المستخدمة في الفضاء.

وبينما لم تحقق تجربة "أثينا" جميع أهدافها التشغيلية، فإن تشغيل شبكة 4G على سطح القمر، ولو لفترة محدودة، يمثل اختبارا عمليا لتقنيات الاتصالات خارج الأرض، في وقت تتزايد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية لدعم خطط استكشاف القمر والوجود البشري المستقبلي عليه.