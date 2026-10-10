ماذا يعني وجود رمز D في جهاز الكمبيوتر؟

قد يحمل رمز صغير بجوار منفذ USB-C معلومة مهمة عن إمكانات جهاز الكمبيوتر، إذ يشير وجود شعار على شكل حرف "D" يتوسطه حرف "P" إلى دعم تقنية DisplayPort Alt Mode، التي تتيح نقل الصوت والصورة عبر المنفذ، ما يسمح بتوصيل الشاشات المتوافقة باستخدام كابل واحد، في بعض الحالات.

وبحسب تقرير نشره موقع SlashGear، تعتمد هذه التقنية على معيار DisplayPort الذي تشرف عليه جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA)، وتتيح للمنافذ المتوافقة نقل الفيديو والصوت وبيانات USB، إلى جانب توفير الطاقة للأجهزة المدعومة، وهو ما يساعد على تقليل عدد الكابلات المستخدمة على المكتب.

كيف تستفيد من هذه الميزة؟

يتيح دعم DisplayPort عبر USB-C توصيل الكمبيوتر بشاشات خارجية متوافقة، كما يمكن استخدام محولات مناسبة لتحويل الإشارة إلى HDMI، لتوصيل أجهزة التلفزيون والشاشات التي تعتمد هذا المنفذ، أو إلى DVI وVGA عند التعامل مع الشاشات القديمة.

وتدعم التقنية أيضا تشغيل عدة شاشات انطلاقا من مخرج DisplayPort واحد، وفقا لقدرات الجهاز وبطاقة الرسوميات والمواصفات التقنية المستخدمة، بما في ذلك دقة العرض ومعدل التحديث اللذان يمكن الوصول إليهما.

وأشار التقرير إلى أن معيار DisplayPort 2.1b يوفر نطاقا تردديا يصل إلى 80 جيجابت في الثانية عبر أربعة مسارات للإشارة، ما يتيح دعم دقات عرض مرتفعة ومعدلات تحديث عالية في الأجهزة المتوافقة، غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب توفر العتاد المناسب، بما في ذلك دعم المعيار المطلوب في الجهاز وبطاقة الرسوميات.

هل يعني غياب الرمز أن المنفذ لا يدعم عرض الفيديو؟

ليس بالضرورة، فعدم وجود شعار DisplayPort بجوار منفذ USB-C لا يعني تلقائيا أنه يفتقر إلى هذه الميزة، فقد تدعم بعض المنافذ وضع DisplayPort البديل من دون أن تحمل العلامة المميزة.

ووفقا لـVESA، يتطلب استخدام شعار DisplayPort استيفاء مجموعة من الإجراءات، تشمل العضوية في المنظمة واجتياز اختبارات التوافق والحصول على الموافقة اللازمة، إلى جانب توقيع اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، ولذلك، فإن الطريقة الأكثر موثوقية للتحقق من دعم المنفذ لهذه التقنية هي مراجعة المواصفات الفنية أو دليل المستخدم الخاص بالجهاز، بدلا من الاعتماد على الرمز وحده.

ويمكن أيضا تجربة توصيل شاشة متوافقة بالمنفذ، إذ إن عدم دعمه لإخراج الفيديو لن يؤدي، في الظروف المعتادة، إلى إتلاف الكمبيوتر أو الشاشة، لكنه لن يرسل صورة إلى الشاشة المتصلة.

وتبرز أهمية معرفة هذه العلامة في أنها تساعد المستخدم على اكتشاف إمكانات جهازه والاستفادة من توصيل الشاشات الخارجية ونقل الصوت والصورة عبر USB-C، من دون الحاجة إلى منافذ منفصلة لكل وظيفة.